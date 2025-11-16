С чисто военной точки зрения, триумф России в Покровске больше похож на пропагандистский успех, чем на переломный момент на поле боя.

После почти 17 месяцев изнурительных боев Россия находится на грани захвата Покровска. Как пишет обозреватель The Telegraph Сэмюэль Рамани, хотя падение Покровска, скорее всего незначительно повлияет на динамику на фронте в краткосрочной перспективе, однако последствия для морального духа и единства украинцев во время войны могут быть гораздо более значительными.

Пиррова победа России

Как пишет издание, среди военных аналитиков преобладает мнение, что Москва в Покровске добилась пирровой победы - из-за колоссальных потерь.

В то же время, с военной точки зрения, взятие Покровска Россией имело бы очевидные тактические преимущества. Покровск — ключевой логистический узел в западной части Донецка. Помимо наличия железнодорожной линии, Покровск находится на пересечении дорог, ведущих на восток к Константиновке и Донецку, а также на запад к Днепру и Запорожью:

"Поражение Украины в Покровске предоставит России беспрецедентное логистическое превосходство. Украинские войска уже вынуждены проходить 10–15 км по опасной местности, чтобы добраться до своих позиций, и испытывают трудности с эвакуацией раненых с передовой".

Однако со стратегической точки зрения картина туманная. Институт изучения войны отметил, что Россия уже лишила Украину возможности использовать Покровск в качестве логистического узла в июле 2025 года, и захват города может лишь незначительно усилить этот успех. Украина также сохраняет прочный контроль над Славянском и Краматорском. Это означает, что Кремль далек от достижения своей цели — полного контроля над Донецком.

Главная опасность в другом

С чисто военной точки зрения, триумф России в Покровске больше похож на пропагандистский успех, чем на переломный момент на поле боя, однако ошибочно утверждать, что он полностью фальшивый, отмечает Рамани:

"Захватив Покровск, Россия может обострить противоречия между Зеленским и высшим военным руководством и ещё больше подорвать и без того падающий боевой дух Украины".

Аналитик напоминает, что оборона Бахмута обострила напряженность между Зеленским и тогдашним главнокомандующим Вооружёнными силами Валерием Залужным. Зеленский придерживался стратегии "крепости Бахмут" и был убеждён, что, оставаясь в городе, украинские войска нанесут непропорционально большие потери своим российским коллегам. Залужный поддержал тактический отход из Бахмута, чтобы предотвратить обострение борьбы за людские ресурсы Украины:

"Судя по моим контактам с украинскими источниками, знакомыми с ситуацией на линии фронта, в Покровске разворачивается аналогичная борьба… Высшее командование украинской армии опасается, что её силы слишком рассредоточены на 1000-километровой линии фронта. Хотя Зеленский решительно заявил, что "никого не заставляют умирать ради руин" в Покровске, он вызвал раздражение у военных, не превратив эти слова в тактическое отступление".

Рамани отмечает, что приближающаяся потеря Покровска - в сочетании с многочасовыми отключениям электроэнергии, непоследовательной западной помощью, резонансным скандалом о коррупции в электроэнергетике и массовой эмиграцией украинских мужчин, уклоняющихся от службы, "обрушила моральный дух украинцев до самого низкого уровня с первых дней вторжения".

Покровск - последние новости

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оккупанты провалили установленный российским диктатором Владимиром Путиным срок захвата Покровска и Купянска. Он добавил, что сроки в очередной раз были перенесены.

В то же время в ISW отмечали, что россияне сейчас полностью сосредоточились на захвате Покровска, а не попытках окружить более широкий украинский плацдарм в районе Покровско-Мирноградской агломерации.

