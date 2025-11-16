После почти 17 месяцев изнурительных боев Россия находится на грани захвата Покровска. Как пишет обозреватель The Telegraph Сэмюэль Рамани, хотя падение Покровска, скорее всего незначительно повлияет на динамику на фронте в краткосрочной перспективе, однако последствия для морального духа и единства украинцев во время войны могут быть гораздо более значительными.
Пиррова победа России
Как пишет издание, среди военных аналитиков преобладает мнение, что Москва в Покровске добилась пирровой победы - из-за колоссальных потерь.
В то же время, с военной точки зрения, взятие Покровска Россией имело бы очевидные тактические преимущества. Покровск — ключевой логистический узел в западной части Донецка. Помимо наличия железнодорожной линии, Покровск находится на пересечении дорог, ведущих на восток к Константиновке и Донецку, а также на запад к Днепру и Запорожью:
"Поражение Украины в Покровске предоставит России беспрецедентное логистическое превосходство. Украинские войска уже вынуждены проходить 10–15 км по опасной местности, чтобы добраться до своих позиций, и испытывают трудности с эвакуацией раненых с передовой".
Однако со стратегической точки зрения картина туманная. Институт изучения войны отметил, что Россия уже лишила Украину возможности использовать Покровск в качестве логистического узла в июле 2025 года, и захват города может лишь незначительно усилить этот успех. Украина также сохраняет прочный контроль над Славянском и Краматорском. Это означает, что Кремль далек от достижения своей цели — полного контроля над Донецком.
Главная опасность в другом
С чисто военной точки зрения, триумф России в Покровске больше похож на пропагандистский успех, чем на переломный момент на поле боя, однако ошибочно утверждать, что он полностью фальшивый, отмечает Рамани:
"Захватив Покровск, Россия может обострить противоречия между Зеленским и высшим военным руководством и ещё больше подорвать и без того падающий боевой дух Украины".
Аналитик напоминает, что оборона Бахмута обострила напряженность между Зеленским и тогдашним главнокомандующим Вооружёнными силами Валерием Залужным. Зеленский придерживался стратегии "крепости Бахмут" и был убеждён, что, оставаясь в городе, украинские войска нанесут непропорционально большие потери своим российским коллегам. Залужный поддержал тактический отход из Бахмута, чтобы предотвратить обострение борьбы за людские ресурсы Украины:
"Судя по моим контактам с украинскими источниками, знакомыми с ситуацией на линии фронта, в Покровске разворачивается аналогичная борьба… Высшее командование украинской армии опасается, что её силы слишком рассредоточены на 1000-километровой линии фронта. Хотя Зеленский решительно заявил, что "никого не заставляют умирать ради руин" в Покровске, он вызвал раздражение у военных, не превратив эти слова в тактическое отступление".
Рамани отмечает, что приближающаяся потеря Покровска - в сочетании с многочасовыми отключениям электроэнергии, непоследовательной западной помощью, резонансным скандалом о коррупции в электроэнергетике и массовой эмиграцией украинских мужчин, уклоняющихся от службы, "обрушила моральный дух украинцев до самого низкого уровня с первых дней вторжения".
Покровск - последние новости
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оккупанты провалили установленный российским диктатором Владимиром Путиным срок захвата Покровска и Купянска. Он добавил, что сроки в очередной раз были перенесены.
В то же время в ISW отмечали, что россияне сейчас полностью сосредоточились на захвате Покровска, а не попытках окружить более широкий украинский плацдарм в районе Покровско-Мирноградской агломерации.