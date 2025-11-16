Певец рассказал, как чувствует себя сейчас.

Фронтмен известной украинской группы "Скай" Олег Собчук вышел на связь после срочной госпитализации и рассказал о своем состоянии.

На днях сеть всколыхнула новость о резком ухудшении здоровья у музыканта Олега Собчука. В своих соцсетях "Скай" сообщили, что их солиста забрала "скорая". В сообщении также отметили, что певец был в предынфарктном состоянии:

"Нашего фронтмена Олега Собчука срочно госпитализировали из-за предынфарктного состояния. Благодаря оперативной работе врачей его состояние стабильное. Он остается под наблюдением медиков. Надеемся, все будет хорошо".

Однако, через некоторое время это сообщение было удалено, что несколько озадачило сторонников.

Видео дня

Все точки над "і" расставил сам Собчук. Он вышел на связь в Facebook и рассказал, как чувствует себя сейчас.

"Жить буду", - лаконично отметил Олег.

Певец не стал раскрывать деталей, но несколько успокоил фанатов. Можно предположить, что 45-летний исполнитель совсем скоро вернется к работе, ведь на конец осени у группы "Скай" запланировано еще несколько концертов как в Украине, так и в Европе.

Недавно заявлением о своей реабилитации озадачил лидер другой известной украинской группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин.

Вас также могут заинтересовать новости: