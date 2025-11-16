Певица посетила пижамную вечеринку.

Американская певица Бритни Спирс удивила фанатов, устроив на этой неделе пижамную вечеринку вместе с Ким и Хлое Кардашьян.

Согласно Instagram-странице Ким, событие произошло вечером 15 ноября в городе Калабасас. На снимках вместе со звездами также был давний менеджер Спирс Кейд Хадсон. Вечеринка состоялась на фоне выхода мемуаров бывшего мужа певицы Кевина Федерлайна, в которых он обвинил Бритни в опасном поведении в отношении их сыновей.

Впоследствии Спирс также опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео с пижамной вечеринки в доме Кардашьян. На нем можно увидеть, как звезды весело проводят время, а сама певица развлекается вместе с детьми:

"Такая теплая, прекрасная, добрая семья... Спасибо, что позволили мне поиграть с вашими детьми и поужинать! Для меня было честью провести время с вами! Счастливых праздников!".

Как известно, мемуары Кевина Федерлайна "You Thought You Knew" вышли осенью и стали громким событием из-за серии обвинений против Бритни Спирс. В книге бывший муж певицы утверждает, что во время их брака она употребляла наркотики, изменяла, имела нестабильное поведение и якобы подвергала сыновей опасности.

Федерлайн описывает их отношения как хаотичные и наполненные конфликтами, а себя позиционирует как человека, который пытался защитить детей. Он также намекает, что проблемы Бритни были очевидными еще до опекунства, которое впоследствии установил ее отец.

Бритни Спирс публично опровергла эти заявления, назвав их искаженными, ложными и результатом постоянного газлайтинга со стороны бывшего мужа.

