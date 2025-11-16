По словам Григория Плачкова, нет расчетов, что произойдет, если россияне атакуют действующий энергоблок АЭС.

Атомные электростанции не проектировались для работы в боевых действиях, сейчас для них непростой режим. Об этом заявил председатель Государственной инспекции ядерного регулирования Украины в (2017-2021 годах) Григорий Плачков в эфире "Киев24".

"АЭС не проектируются для ведения боевых действий, на самой атомной электростанции или вблизи нее. Нет таких расчетов, что произойдет, если прилетит в действующий энергоблок какой-то из наших действующих подконтрольных атомных электростанций, когда они находятся на мощности. Поэтому там история может стать или не проектной, или внепроектной. Я даже не отвечу, что может произойти", - сказал он.

Также эксперт рассказал, как влияет на блоки украинских АЭС, когда приходится то их разгонять, то приостанавливать.

"Ничего хорошего по ядерной и радиационной безопасности такой режим работы не несет. Атомные энергоблоки рассчитаны по проекту в работе в базовом режиме. Это непростой режим работы атомных энергоблоков", - рассказал Плачков.

Впрочем, по его словам, энергетики уже справлялись с безопасной остановкой атомных энергоблоков в ноябре 2022 года. В общем, Плачков отмечает, что блэкаута не будет пока работает хотя бы один блок АЭС или ТЭС.

РФ пытается разделить энергосистему Украины - что известно

Как сообщал УНИАН, директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявил, что Россия своими ударами пытается разделить энергосистему Украины. На Левобережье мы имеем дефицит, но поврежденные подстанции не могут передавать мощности с Правобережья.

"У нас есть мощности, хотя их и не хватает, но даже ту мощность, которая у нас есть, мы не можем передать с Правобережья на Левобережье из-за того, что враг обстрелял наши станции, подстанции Укрэнерго. И есть дефицит, сетевой дефицит, то есть сетевые ограничения", - пояснил Омельченко.

