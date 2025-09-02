Фицо рассказал, что встретится с Зеленским 5 августа в Ужгороде.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо встретился в Китае с российским диктатором Владимиром Путиным. В ходе переговоров он заявил, что собирается поднять тему украинских ударов по российской энергетической инфраструктуре в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет Aktuality.

Фицо раскритиковал Украину за то, что она наносит удары по российской энергетике. По его словам, эти действия вредят Словакии.

"Недопустимо, чтобы так атаковали инфраструктуру, которая является жизненно важной для Словакии", - заявил премьер Словакии.

Также Фицо поделился, что встреча с Зеленским состоится в пятницу, 5 августа, в Ужгороде.

Проевропейская политическая партия "Прогрессивная Словакия" отреагировала на переговоры Фицо и Путина.

"Эта встреча была, пожалуй, самой льстивой из всех, что я видел у Роберта Фицо, и определенно самой льстивой из всех, что он когда-либо проводил с Владимиром Путиным", - заявил лидер "Прогрессивной Словакии" Михал Шимечка.

По его словам, эта встреча принесла пользу только российской пропаганде. Шимечка подчеркнул, что Фицо ни разу не призвал к прекращению боевых действий в Украине и не призывал Путина к миру.

Путин дал команду начать энергетическую блокаду Украины в беседе с Фицо

Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что российский диктатор Владимир Путин призвал европейские страны перекрыть Украине поставки топлива и электроэнергии. Такое заявление глава РФ сделал во время встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Китае.

Путин заявил, что Россия якобы не наносила ударов по украинской энергетике, "особенно в зимний период". Он добавил, что Москва якобы "очень долго терпела" украинские удары по российской энергетике.

