Фицо заявил, что встреча с Зеленским состоится в пятницу, 5 сентября.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что собирается встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу, 5 сентября. Об этом он рассказал в видеообращении на своей странице в Facebook.

"В течение следующих четырех дней я встречусь с президентами Китая, России и Украины, а также с другими государственными деятелями", - сказал он.

Фицо отметил, что сперва он проведет двусторонние встречи с российским диктатором Владимиром Путиным и главой КНР Си Цзиньпином во время своего визита в Китай. Он станет единственным европейским лидером, который посетит китайский парад, посвященный годовщины окончания Второй мировой войны.

"После возвращения из Пекина в четверг вечером я поеду на восток Словакии, чтобы в пятницу провести двустороннюю встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским", - поделился премьер Словакии.

Фицо не стал раскрывать детали встречи с Зеленским, которая до этого не анонсировалась.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо сравнил Украину с "травой" в споре "слонов", комментируя саммит лидеров США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске 15 августа. По его словам, больше всего от этих переговоров пострадает Украина.

Министерство иностранных дел Украины осудило эту риторику, отметив, что Фицо так и не осознал истинных причин вторжения РФ.

После этого Фицо попытался оправдаться за оскорбления в адрес Украины. Он заверил, что якобы желает немедленного и справедливого мира для Украины.

Также Фицо напомнил, что в 2024 году на него было совершено покушение. По его словам, это якобы произошло из-за его суверенного мнения относительно конфликта.

