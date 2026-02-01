Россияне могли использовать Эпштейна для управления огромной операцией по сбору компромата на влиятельных людей мира.

Опубликованные файлы из дела американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвинили в преступлениях, связанных с торговлей людьми, содержат 1056 документов, где упоминается российский диктатор Владимир Путин. В целом в опубликованных файлах Россия упоминается 9629 раз.

Издание Daily Mail вместе с американскими экспертами по разведке пришли к выводу, что Эпштейн работал под кураторством россиян - вероятно КГБ/ФСБ. Это может объяснить и наличие головокружительных средств, которыми оперировал финансист.

Издание пишет, что Эпштейн попал в мир шпионажа благодаря деловым сделкам с медиамагнатом Робертом Максвеллом – отцом Гислен Максвелл, с которой у Эпштейна была связь. Гислен помогала ему в преступлениях и сейчас отбывает 20-летнее заключение. А ее отец умер при невыясненных обстоятельствах еще в 1991 году.

Источники в спецслужбах Великобритании и США сообщили Daily Mail, что Роберт Максвелл был российским агентом с 1970-х годов, когда он работал над репатриацией советских евреев в Израиль при участии израильской разведывательной службы Моссад.

Источники Daily Mail в разведке считают, что Эпштейн руководил "крупнейшей в мире операцией по сексуальной компрометации (honeytrap)" от имени КГБ, когда вербовал женщин для утех известных людей.

Американские силовики также считают, что у финансиста были давние связи с российской организованной преступностью, которая могла его шантажировать. Это объясняет, почему Эпштейну удавалось привозить девушек из России.

Например, в электронном письме, отправленном Эпштейну 11 сентября 2011 года, неизвестный человек обсуждает его встречу с Путиным во время предстоящей поездки в Россию. Эпштейн мог быть еще на одной встрече с Путиным в 2014 году. В письме к финансисту японский предприниматель Джои Ито сообщает, что к ним может присоединиться другой американский миллиардер, Рейд Гофман, соучредитель веб-сайта LinkedIn. Из следующего электронного письма, присланного Ито, следует, что встречу отменили после того, как 17 июля 2014 года российские войска сбили пассажирский самолет Malaysia Airlines над Украиной, в результате чего погибли 298 человек. Ито написал Эпштейну: "Сейчас, после авиакатастрофы, это плохая идея".

Напомним, что среди файлов, которые Министерство юстиции США выложило в общий доступ, есть несколько фотографий бывшего принца Эндрю, младшего брата короля Великобритании Чарльза III. На снимках можно увидеть Эндрю, стоящего на коленях над девушкой, лежащей на полу.

Другие сообщения свидетельствуют, что Эпштейн утверждал, будто может предоставить Кремлю ценную информацию о президенте США Дональде Трампе накануне саммита с Путиным в Хельсинки в 2018 году. В июне 2018 года во время обмена сообщениями Эпштейн отметил, что Виталий Чуркин, посол России в ООН, "понял Трампа после наших разговоров".

