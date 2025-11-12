Демократы обнародовали новые доказательства, якобы подтверждающие причастность Трампа к сети торговли девушками, созданной миллиардером Джеффри Эпштейном.

Действующий президент США Дональд Трамп "знал о девушках", которые находились в сексуальном рабстве американского финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом говорится в документах, обнародованных представителями Демократической партии США, пишет AP News.

Так, в Конгрессе США обнародовали часть из 23 000 документов, предоставленных наследниками Эпштейна. В частности, в электронном письме от 2 апреля 2011 года Эпштейн писал своей подруге и соучастнице в торговле девушками: "Я хочу, чтобы ты поняла, что та пес, который не лаял, - это Трамп. [Имя удалено] провела много часов с ним в моем доме".

Хотя в обнародованном документе имя особы, которая, как утверждается, проводила время с Трампом, было заретушировано, демократы говорят, что речь идет об одной из "жертв" сети торговли людьми, организованной Эпштейном.

В другом электронном письме от 2019 года, опубликованном демократами, Эпштейн писал журналисту Майклу Вольфу, который много писал о Трампе: "Конечно, он знал о девушках".

Реакция Белого дома на новые доказательства

Пресс-секретарь администрации Трампа Кэролайн Левитт обвинила демократов в "выборочной утечке электронных писем" с целью "создать фальшивый нарратив для очернения президента Трампа".

По словам Левитт, лицом, упомянутым в электронном письме 2011 года, является Вирджиния Джуффре - женщина, которая стала жертвой Эпштейна в подростковом возрасте и в этом году покончила с собой. Пресс-секретарь Белого дома подчеркнула, что Джуффре "неоднократно заявляла, что президент Трамп не был причастен ни к каким правонарушениям и "не мог бы быть еще более дружественным" к ней во время их ограниченного общения".

Левитт также отметила, что "Трамп выгнал Джеффри Эпштейна из своего клуба десятилетия назад за то, как он обращался с его сотрудницами, включая Джуффре".

Дело Эпштейна: что надо знать

Дело Джеффри Эпштейна - это один из самых громких сексуальных скандалов в современной истории США. Миллиардера и финансиста обвинили в создании сети сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, которую он строил в течение многих лет, привлекая девушек в свое частное окружение под видом "моделей" или "ассистенток".

Громкости этому скандалу добавляет не то, что Эпштейн был миллиардером, а то, что он дружил со многими влиятельными политиками, бизнесменами и учеными. Среди его друзей в определенный момент был не только Дональд Трамп, но также президент США 1993-2001 годов Билл Клинтон и британский принц Эндрю.

В 2019 году Эпштейн был арестован и через месяц после этого внезапно умер в тюрьме, что вызвало широкий резонанс и многочисленные теории заговора.

Скандал вокруг Эпштейна существенно повлиял на американскую политику и общественное доверие к элитам. В 2025 году дело Эпштейна стало одной из главных тем внутриполитической борьбы в США между демократами с одной стороны и Трампом и республиканцами - с другой.

