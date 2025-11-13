Перед встречей Трампа и Путина в Хельсинки Эпштейн предлагал Лаврову информацию о президенте США.

Согласно новым опубликованным документам по делу скандального американского бизнесмена Джеффри Эпштейна, он передавал россиянам информацию о Дональде Трампе. Как пишет Politico, почти за месяц до встречи Трампа с российским лидером Владимиром Путиным в Хельсинки в 2018 году Джеффри Эпштейн попытался передать сообщение России: если вы хотите понять Трампа, поговорите со мной.

"Я думаю, вы могли бы предложить Путину, чтобы Лавров (по всей видимости, и меется в виду глава МИД РФ Сергей Лавров) поговорил со мной", — написал Эпштейн в электронном письме от 24 июня 2018 г. Торбьорну Ягланду, бывшему премьер-министру Норвегии, который на момент переписки возглавлял Совет Европы.

Эпштейн также указал, что ранее он разговаривал о Трампе с Виталием Чуркиным, послом России в ООН.

"Чуркин был великим человеком. После наших разговоров он понял Трампа. Это несложно. Его нужно увидеть, чтобы понять, что все так просто", - написал Эпштейн.

В электронных письмах Ягланд сообщил, что на следующий день он встретится с помощником Лаврова и предложит установить связь с Эпштайном. Неясно, привело ли это к каким-либо результатам, отмечает Politico.

Но позже Эпштейн высказал свое мнение об встрече Трампа с Путиным в Хельсинки.

"Есть ли у русских компромат на Трампа? Сегодняшний день был ужасающим даже по его меркам", — написал Ларри Саммерс, бывший министр финансов в администрации Клинтона, в электронном письме Эпштейну 16 июля 2018 года, в день саммита с Путиным в Хельсинки.

"Моя электронная почта полна подобных комментариев. Вау", — ответил Эпштейн на следующий день. "Я уверен, что он считает, что все прошло очень хорошо. Он думает, что очаровал своего противника... Понятно, что он не имеет представления о символизме. Он не имеет представления о большинстве вещей". Он также назвал поведение Трампа на саммите с Путиным "предсказуемым".

Другие связи Эпштейна

В переписке по электронной почте с бывшим советником Трампа Стивом Бэнноном Эпштейн заявил, что Бэннону необходимо физически присутствовать в Европе, чтобы оказывать влияние на континенте.

"Если вы собираетесь играть здесь, вам придется потратить время, Европа удаленно не работает", — написал Эпштейн.

Он сказал Бэннону, что он может организовать личные встречи с иностранными лидерами, но для этого ему придется остаться на несколько дней.

"Боязнь заключается в том, что вы разжигаете их надежды и эмоции, а затем бросаете их. Я думаю, вы хотите быть инсайдером, а не аутсайдером, прилетающим и улетающим", - заявил он.

Трамп и Эпштейн

Джеффри Эпштейн – скандальный американский финансист. Его неоднократно обвиняли в сексуальных преступлениях за связи с несовершеннолетними и организации проституции. В 2019 году он покончил жизнь самоубийством в одной из тюрем США.

Среди "клиентов" Эпштейна всплывали имена таких известных людей как Билл Клинтон и Дональд Трамп, Майкл Джексон, Билл Гейтс и другие.

Ранее в Конгрессе США обнародовали часть из 23 000 документов, предоставленных наследниками Эпштейна. Из них, в частности, стало известно, что Дональд Трамп "знал о девушках", которые находились в сексуальном рабстве Эпштейна.

