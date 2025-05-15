Черногоренко отметила, что сейчас еще два сервиса в "Резерв+" находятся на финальной стадии.

В приложении "Резерв+" появились два новых вида отсрочки - для людей, который ВВК признала временно непригодными. А также для семей, где жена или муж - военные и у них есть ребенок до 18 лет. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Отмечается, что для оформления этой отсрочки необходимо в приложении нажать на три точки и выбрать пункт "Подать запрос на отсрочку". В перечне в частности появятся и две новые категории. Позже пользователь получит уведомление с результатом.

"Продолжаем расширять количество отсрочек в Резерв+. Наша цель - чтобы в приложении можно было оформить все отсрочки, которые предусмотрены законом. И мы постепенно к этому движемся", - рассказала заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

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Кроме того, в министерстве добавили, что продолжают работать над защитой приложения. Поэтому в "Резерв+" обновился сертификат безопасности. Для этого надо обновить приложение до последней версии.

Также Черногоренко отметила, что сейчас еще два сервиса в "Резерв+" находятся на финальной стадии. Один из них будет отвечать за отображение группы по инвалидности. А второй будет касаться отображения причин нарушения правил воинского учета. Ранее в приложении отображалось только сообщение о самом факте, а теперь пользователь будет знать, что именно он нарушил.

Мобилизация в Украине: важные новости

Ранее стало известно, что Правительство упростило процедуру прохождения ВВК в Украине. Отмечается, что отныне военнообязанным не придется ждать электронной подписи руководителя ТЦК после генерирования е-направлений на ВВК в приложении "Резерв+".

Между тем представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин рассказал, что в обязанности ТЦК не входит "охота" на людей, которые уклоняются от мобилизации. Кроме того, он отметил, что обязанности ТЦК невозможно переложить на рекрутинговые центры.

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