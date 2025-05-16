Названы все финалисты 'Евровидения-2025'

15 мая состоялся второй полуфинал самого масштабного песенного конкурса "Евровидение-2025". В нем взяли участие представители 16 стран, а также три страны-основательницы конкурса, которые автоматически проходят в финал.
Однако только десятерым участникам из 16 удалось попасть в финал. Среди них:
- Литва
- Израиль
- Армения
- Дания
- Австрия
- Люксембург
- Финляндия
- Латвия
- Мальта
- Греция
Напомним, 13 мая состоялся первый полуфинал "Евровидения-2025", в котором выступили представители 15 стран. Только десятеро из них прошли в финал конкурса.
Кто прошел в финал после первого полуфинала:
- Норвегия
- Албания
- Швеция
- Исландия
- Нидерланды
- Польша
- Сан-Марино
- Эстония
- Португалия
- Украина
Финал "Евровидения-2025" состоится 17 мая. Именно в субботу мы узнаем, кто станет победителем в этом году. А также мы вновь увидим выступление украинской группы Ziferblat, которая разорвала сцену в Базеле в первом полуфинале.