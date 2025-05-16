Евровидение 2025 проходит в Базеле / фото ua.depositphotos.com

15 мая состоялся второй полуфинал самого масштабного песенного конкурса "Евровидение-2025". В нем взяли участие представители 16 стран, а также три страны-основательницы конкурса, которые автоматически проходят в финал.

Однако только десятерым участникам из 16 удалось попасть в финал. Среди них:

  1. Литва
  2. Израиль
  3. Армения
  4. Дания
  5. Австрия
  6. Люксембург
  7. Финляндия
  8. Латвия
  9. Мальта
  10. Греция
Названы все финалисты 'Евровидения-2025'

Напомним, 13 мая состоялся первый полуфинал "Евровидения-2025", в котором выступили представители 15 стран. Только десятеро из них прошли в финал конкурса. 

Видео дня

Кто прошел в финал после первого полуфинала:

  1. Норвегия
  2. Албания
  3. Швеция
  4. Исландия
  5. Нидерланды
  6. Польша
  7. Сан-Марино
  8. Эстония
  9. Португалия
  10. Украина

Финал "Евровидения-2025" состоится 17 мая. Именно в субботу мы узнаем, кто станет победителем в этом году. А также мы вновь увидим выступление украинской группы Ziferblat, которая разорвала сцену в Базеле в первом полуфинале.

Вас также могут заинтересовать новости: