Названы все финалисты 'Евровидения-2025'

И в первом, и во втором полуфинале по 10 финалистов.

15 мая состоялся второй полуфинал самого масштабного песенного конкурса "Евровидение-2025". В нем взяли участие представители 16 стран, а также три страны-основательницы конкурса, которые автоматически проходят в финал.

Однако только десятерым участникам из 16 удалось попасть в финал. Среди них:

Литва Израиль Армения Дания Австрия Люксембург Финляндия Латвия Мальта Греция

Напомним, 13 мая состоялся первый полуфинал "Евровидения-2025", в котором выступили представители 15 стран. Только десятеро из них прошли в финал конкурса.

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Кто прошел в финал после первого полуфинала:

Норвегия Албания Швеция Исландия Нидерланды Польша Сан-Марино Эстония Португалия Украина

Финал "Евровидения-2025" состоится 17 мая. Именно в субботу мы узнаем, кто станет победителем в этом году. А также мы вновь увидим выступление украинской группы Ziferblat, которая разорвала сцену в Базеле в первом полуфинале.

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