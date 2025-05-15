Непогода накрыла горные долины Стрыйского района.

В четверг, 15 мая, во Львовской области зафиксировали мощный снегопад. Видео с откровенным реваншем зимы публикуют местные паблики в соцсетях.

В частности снег выпал в селе Тухолька и поселке Славское Стрыйского района. Оба населенных пункта расположены глубоко в Карпатах в относительной близости друг от друга.

Тем временем Укргидрометцентр сообщает, что 15-16 мая из-за значительных осадков в бассейне рек Прут и Сирет ожидается повышение уровней воды на 0,3-1 м. Пока без угрозы негативных последствий.

Видео дня

Погода в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, в пятницу, 16 мая, синоптики прогнозируют довольно контрастную погоду в Украине. Так, на западе и севере страны (за исключением Сумской области), а также на Винничине пройдут сильные дожди при температуре 9-14 градусов тепла. На остальной территории страны ожидают сухую погоду при температуре от +19 до +22 градусов.

В целом же, как говорит синоптик Наталья Диденко, холодная погода с периодическими осадками еще некоторое время будет царить в Украине. Повышение температуры ожидается только на следующей неделе - после 20-го мая.

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