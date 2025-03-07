Самая мощная ракета, разработанная Маском, взорвалась при испытании уже второй раз подряд.

Восьмой по счету испытательный запуск прототипа космического корабля Starship закончился неудачей - он взорвался вскоре после старта.

На высоте около 150 км примерно через 10 минут после запуска и вскоре после отделения от ракеты-носителя корабль начал хаотично вращаться, из него полетели искры, после чего связь прекратилась.

"Мы действительно потеряли связь с кораблем. К сожалению, это случилось и в прошлый раз", - сказал представитель SpaceX.

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В SpaceX заявили, что проанализируют последний запуск, чтобы понять причину аварии, и отметили, что взрыв произошел после потери нескольких двигателей.

Это уже второе испытание в этом году, при котором теряется одна из ступеней ракеты - 17 января верхняя ступень также разрушилась сразу после запуска.

Основатель SpaceX Илон Маск пока никак не прокомментировал испытание.

Космический корабль Starship

Ракета, состоящая из двух ступеней - ускорителя Super Heavy и космического корабля Starship - самая большая и мощная не только у SpaceX, но и во всей истории космических полетов.

Запуск Starship хотели осуществить с базы Starbase 3 марта. Однако во время подготовки компания Маска столкнулась с проблемами, которые возникли у обоих элементов космической системы - сверхтяжелого ускорителя и верхней ступени.

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