Существуют продукты, которые одновременно могут быть вкусной частью диеты для диабетиков, а также обеспечить организм необходимым количеством жидкости.

Поддержание водного баланса и контроль уровня сахара в крови - это два важных условия здоровья. Если у вас диабет второго типа, высокий уровень сахара в крови может привести к усиленному мочеиспусканию, что в свою очередь может вызвать обезвоживание. С другой стороны, достаточное количество воды имеет решающее значение для поддержания функции почек, которые играют жизненно важную роль при фильтрации избытка сахара в крови, ведь обезвоживание может создавать дополнительную нагрузку на эти органы, пишет eatingwell.com.

Существуют определенные продукты, которые одновременно могут быть вкусной частью диеты для людей с диабетом, а также обеспечить вас необходимым количеством жидкости. Зарегистрированные диетологи назвали 5 таких продуктов.

1. Огурцы

Огурцы состоят примерно на 95% из воды. Они помогут вам пополнить уровень влаги, а малое количество углеводов делает их также полезными для уровня сахара в крови. Кожура этого овоща содержит клетчатку, что предотвращает резкие скачки глюкозы, рассказала зарегистрированный диетолог Иоганна Кац.

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2. Яблоки

Яблоки состоят примерно на 85% из воды и имеют высокое содержание клетчатки, рассказала диетолог Стефани Деминг. Не стоит волноваться по поводу содержания сахара в них: клетчатка в яблоках замедляет усвоение сахаров, обеспечивая стабильное и длительное высвобождение энергии. Только при этом надо обязательно есть и кожуру, которая содержит специальные волокна, такие как пектин и целлюлоза, помогающие контролировать уровень сахара в крови.

Одно небольшое исследование показало, что люди с нарушенным контролем уровня сахара в крови, которые съедали яблоко перед блюдом с высоким содержанием углеводов, испытывали меньше скачков сахара в крови, чем те, кто ел только простые углеводы.

3. Грейпфрут

Этот сочный цитрусовый фрукт состоит на 90% из воды, что делает его отличным способом утолить жажду.

"Грейпфруты не только имеют высокое содержание воды, но и обеспечивают ваш организм важным электролитом калием, который помогает поддерживать общий баланс жидкости", - отметил диетолог Джейми Адамс.

По его словам, клетчатка грейпфрута замедляет всасывание сахара в кровь, способствуя более стабильному уровню энергии.

4. Арбуз

Арбуз на 91% состоит из воды. Кроме того, он содержит всего 9 граммов сахара на стакан, поэтому его легко можно употреблять для контроля уровня сахара в крови. Также в составе арбуза есть цитруллин - аминокислота, которая поддерживает выработку оксида азота, что способствует лучшему кровотоку. Новые исследования показывают, что цитруллин также может улучшить резистентность к инсулину и помочь контролировать уровень сахара в крови.

5. Греческий йогурт

Обычный несладкий греческий йогурт - это продукт с высоким содержанием воды, который не только предлагает качественный источник белка, но и имеет низкое содержание углеводов и сахара, рассказала диетолог Мэри Эллен Фиппс.

Он примерно на 80% состоит из воды. Однако это еще не все. Контейнер объемом 5,6 унций содержит около 16 граммов белка. Это дополнительный бонус, поскольку он замедляет пищеварение и обеспечивает стабильный уровень сахара в крови.

Поскольку белок также способствует ощущению сытости, он может помочь с похудением. К тому же греческий йогурт содержит пробиотики, полезные для кишечника.

Ранее УНИАН рассказывал, что есть при высоком давлении. В новом исследовании ученые выяснили, что чай и черный шоколад могут помочь в поддержании кровяного давления, а также общего здоровья сердечно-сосудистой системы. Они утверждают, что если регулярно употреблять какао, чай, яблоки и виноград, то благодаря растительным соединениям флаван-3-олов, которые содержатся в этих продуктах, можно снизить кровяное давление и улучшить функцию кровеносных сосудов.

Упомянутые продукты, а также яблоки и виноград могут быть доступными способами контроля артериального давления и поддержания здоровья сердца. В то же время ученые отметили, что, употребляя их, не следует отказываться от лекарств, назначенных врачом.

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