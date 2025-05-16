Певица ранее отмечала, что была готова к негативной реакции зрителей.

Вчера, 15 мая, состоялся второй полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение-2025". 16 стран боролись за место в финале, но лишь 10 прошли дальше. Среди них: Литва, Армения, Дания, Австрия, Люксембург, Финляндия, Латвия, Мальта, Греция и Израиль. Однако не обошлось без скандалов.

Представительницу Израиля - певицу Юваль Рафаэль освистали прямо во время выступления. Артистка исполнила лирическую композицию под названием "New Day Will Rise" и в начале выступления было слышно, как зрители освистывали ее. Оказалось, что на концерте собралось немало пропалестинских митингующих с флагами, которые еще во время церемонии открытия шоу призвали отменить участие Израиля на "Евровидении".

Кстати, во время трансляции особенно неслышно было эмоции митингующих. Вероятно, организаторы специально накладывали эффект оваций, чтобы телезрители не почувствовали напряженную атмосферу в зале.

Видео дня

К слову, сама Юваль пока не комментировала эту ситуацию.

Напомним, ранее были названы все финалисты "Евровидения-2025".

Вас также могут заинтересовать новости: