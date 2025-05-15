Зеленский отметил, что наступательные действия были начаты на всех направлениях.

Российские оккупанты уже несколько месяцев ведут наступательные действия по всей линии фронта, включая Сумское направление. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Анкаре.

Украинский лидер отметил, что всего на северном пограничье с Украиной было сосредоточено 67 тысяч российских солдат. Он подчеркнул, что именно Сумское направление стало главным для оккупантов.

"Если честно, наступательные действия были начаты на всех направлениях. А главным направлением было именно Сумское. Там было сосредоточено 67 тысяч российских военных. Мы делали соответствующие шаги, чтобы не дать им объединиться. И это уже происходит несколько месяцев", - сказал Зеленский.

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Ранее президент Украины говорил о том, что России не хватит 30-дневного перемирия, что полностью восстановить силы и подготовиться к наступательной кампании. Он считает, что 30-дневное прекращение огня - это больше о деэскалации и о возможности открыть диалог.

Война в Украине - последние новости

Ранее в Минобороны РФ заявляли о захвате населенного пункта Торское в Донецкой области. Тем не менее аналитики DeepState опровергли эту информацию.

Кроме того, в CNN со ссылкой на два американских официальных лица сообщали, что Россия накапливает силы на передовой в Украине для возможного нового наступления, направленного на захват большей части территории. Один из источников отметил, что российские командиры "стремятся сформировать большую силу".

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