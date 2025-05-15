Российские оккупанты уже несколько месяцев ведут наступательные действия по всей линии фронта, включая Сумское направление. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Анкаре.
Украинский лидер отметил, что всего на северном пограничье с Украиной было сосредоточено 67 тысяч российских солдат. Он подчеркнул, что именно Сумское направление стало главным для оккупантов.
"Если честно, наступательные действия были начаты на всех направлениях. А главным направлением было именно Сумское. Там было сосредоточено 67 тысяч российских военных. Мы делали соответствующие шаги, чтобы не дать им объединиться. И это уже происходит несколько месяцев", - сказал Зеленский.
Ранее президент Украины говорил о том, что России не хватит 30-дневного перемирия, что полностью восстановить силы и подготовиться к наступательной кампании. Он считает, что 30-дневное прекращение огня - это больше о деэскалации и о возможности открыть диалог.
Война в Украине - последние новости
Ранее в Минобороны РФ заявляли о захвате населенного пункта Торское в Донецкой области. Тем не менее аналитики DeepState опровергли эту информацию.
Кроме того, в CNN со ссылкой на два американских официальных лица сообщали, что Россия накапливает силы на передовой в Украине для возможного нового наступления, направленного на захват большей части территории. Один из источников отметил, что российские командиры "стремятся сформировать большую силу".