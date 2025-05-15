Кулинар говорит, что продолжает есть свои любимые блюда.

Знаменитый шеф-повар Гай Фиери похудел на 14 килограммов и поделился, какая тренировка помогла ему добиться такого впечатляющего результата, пишет eatthis.com.

Кулинар выделил пять ключевых вещей, которые уверенно вели его к потере веса:

Кроссфит и высокоинтенсивные интервальные тренировки. По словам повара, у него не так много времени, поэтому ему было важно повышать частоту сердечных сокращений, поддерживать ее и делать тренировки как можно полезными.

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Умеренность. По словам Фиери, умеренность помогла ему похудеть, не отказываясь от некоторых из его любимых продуктов: "Я все еще ем то, что хочу. Но я просто ем меньше".

Холодная вода. Гай также любит нырять в холодную воду, особенно после тренировки. Эта полезная процедура помогает ему поддерживать высокий уровень энергии. Кроме того, исследования показывают, что погружение в холодную воду может помочь защитить от ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний.

Никаких перекусов во время съемок. Повар поделился, что ограничивает свои порции во время съемок, чтобы не дать своему здоровью выйти из строя.

Более здоровые варианты любимых блюд. Кулинар нашел способы сделать более здоровые версии своих любимых блюд. Один из рецептов, который он любит, - "спагетти" из кабачков, заменив пасту овощами.

Напомним, ранее УНИАН писал, как быстро избавиться от жира на животе и боках.

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