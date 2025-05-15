Такие задания тренируют концентрацию.

Головоломки вызывают азарт, потому что активируют внимание, скорость реакции и визуальную память. Это как мини-квест для мозга, и когда мы справляемся - получаем волну удовольствия.

Сегодня перед вами темное изображение, на котором разместили десятки силуэтов животных, выполненных в ярких цветах: синий, красный, желтый, зеленый, фиолетовый и др.

Все пространство без логического порядка заполнено фигурами, но вам нужно найти только одну из них - страуса. Вспомните, как он выглядит - это высокая птица с длинной шеей и ногами.

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Отыскать его будет довольно сложно, ведь наш мозг путается, когда перед нами слишком много похожих объектов. А еще цвета и силуэты на изображении специально перемешаны.

Ответ

Страус находится в правой части изображения, ближе к краю.

Другие головоломки

Предлагаем вам визуальную иллюзию, где среди разбросанных чисел нужно найти "633" всего за 8 секунд. Задача усложняется тем, что фон стилизован под шахматную доску. Такой тип заданий тренирует внимательность и скорость реакции.

А в другой головоломке нужно найти лишнее среди абсолютно одинаковых и плотно расположенных чисел. Хитрость в том, что отличие минимальное - возможно, одна цифра или порядок - и его легко пропустить.

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