Россия откровенно сорвала и мирные переговоры, и предложение о прекращении огня, но единственной реакцией президента США стало слабое заявление в стиле "а я знал, что так будет".

"Дипломатические прятки", которые Кремль устроил в Турции, показали откровенное пренебрежение Владимира Путина и угрозами новых санкций со стороны Европы, и мирными устремлениями Дональда Трампа. Об этом пишет киевский корреспондент CNN Ник Патон Уолш.

По его мнению, для Путина совместные фото с Трампом и тем более с Зеленским являются гораздо большей опасностью, чем риск дополнительно разозлить Европу или президента США.

По мнению Уолша, ставка Путина на то, чтобы проигнорировать предложенную встречу с Зеленским в Турции, уже сыграла хорошо. Вместо того, чтобы разозлиться на категорический отказ Путина разговаривать с президентом Украины, Трамп заявил, что он изначально не ожидал появления российского диктатора в Стамбуле.

Видео дня

Журналист отмечает, что сейчас Владимир Зеленский оказался в неудобной ситуации. Он вынужден оставаться в Турции достаточно долго, чтобы показать Трампу серьезную настроенность на переговоры. При этом он должен либо отказаться от встречи с российской делегацией, которая умышленно имеет самый низкий возможный уровень дипломатического представительства, или взаимодействовать с ней, начав новый путь в мирных переговорах.

Трамп также стоит перед сложным решением, потому что больше не может откладывать новые наказания для России за ее нежелание прекращать войну, считает журналист.

"Массированные санкции", о которых предупреждал президент Франции Эммануэль Макрон, являются единственным последовательным ответом, доступным Белому дому. Но первые признаки со стороны Трампа в Катаре свидетельствуют о том, что он может сдерживаться от того, чтобы назвать стремление к миру провалом. Это, вероятно, самое важное решение, которое он примет по этому конфликту", - резюмирует корреспондент.

Переговоры в Турции: последние новости

Как писал УНИАН, Россия отвергла предложение о 30-дневном перемирии на фронте, которое предложила Украина. Ранее Европа пригрозила России санкциями, если Москва не согласится на это предложение.

Также Россия саботировала прямые переговоры о мире на уровне руководителей государств. В то время как Украину в Турции представляет президент с участием ключевых министров, Москва прислала делегацию чиновников среднего звена, не уполномоченных ни на что, кроме разговоров.

Вас также могут заинтересовать новости: