По словам Свитана, Москва не прекратит войну, так как ее цель – уничтожение Украины.

Если Киев и Москва все же договорятся о 30-дневном перемирии на фронте, это пойдет лишь во вред Украине. Агрессор использует эту паузу, чтобы безопасно подтянуть резервы к линии боевого соприкосновения, заявил в комментарии "Фабрике новин" полковник запаса ВСУ, пилот-инструктор Роман Свитан.

Так, комментируя заявление российской стороны о необходимости "устранить первопричину" конфликта, аналитик отметил, что единственной первопричиной российской агрессии является сам факт существование Украины как независимого государства.

"Пока Украина будет существовать, Россия будет пытаться ее уничтожить", — подчеркнул эксперт.

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В этом контексте Свитан предостерег от любого временного перемирия с Россией, поскольку оно не станет ступенькой к миру, а скорее наоборот - будет использовано врагом, чтобы лучше подготовить очередное наступление, подтянув к фронту боеприпасы и другие ресурсы.

"Поэтому нам нельзя ни в коем случае переходить в какой-то режим мирной остановки. Потому что россияне же подтянут все и вся к линии боевого соприкосновения. Потому идея 30-дневной так называемой остановки боевых действий - на руку России. Теперь самое интересное - россиянам была нужна [пауза] в течение последних двух месяцев. Мы практически это предоставили", — подчеркнул Свитан.

Он пояснил, что определенная "пауза" для противника была, пусть это и не стало полной приостановкой боевых действий, а теперь 30 дней "перемирия" нужны противнику уже не так критично, как раньше.

"Почему? Потому что уже 15 мая. И летняя военная кампания может хоть сейчас начаться после весенней… Путину сейчас уже не критична эта остановка, потому что он получил то, что хотел - практически оперативную паузу… Единственное, что ему надо - подтянуть (силы – УНИАН)", — сказал аналитик.

Свитан не исключает, что Путин может приехать в Турцию и даже подпишет какой-то документ о 30-дневном перемирии. Эксперт обратил внимание на тот факт, что, если это действительно произойдет в ближайшие дни, то завершится "перемирие" к сакральной дате - примерно к 22 июня – годовщине нападения Гитлера на СССР.

"Ничего не напоминает 22 июня 1941 года? Когда летние кампании начинают… Вот и все", - заявил Свитан. По его мнению Путин остается в выигрыше и при подписании 30-дневного перемирия и в случае растягивания переговорного процесса во времени.

Переговоры в Турции: последние новости

Как писал УНИАН, отказ Путина лично участвовать в переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским был воспринят международным сообществом как свидетельство нежелания Москвы мирно урегулировать войну. В частности, министр обороны Великобритании Джон Хили после отказа Путина выйти на прямые переговоры Зеленским призвал в ответ ввести против Российской Федерации новые санкции.

Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что Россия прислала на переговоры делегацию явно недостаточного уровня. Он выразил убеждение, что предметные переговоры между Украиной и РФ возможны лишь в том случае, если Трамп и Путин встретятся лично.

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