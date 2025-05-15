Как и грядущий Samsung Galaxy Z Fold 7 и его предшественники, складной iPhone тоже будет выпускаться ежегодно.

Apple может отказаться от модели iPhone Pro Max – ее место займет складной iPhone, став новым флагманом компании из Купертино. Об этом пишет ресурс PhoneArena со ссылкой на свои источники.

Как утверждает источник, Apple собирается сделать крупную ставку на свой первый смартфон со складным экраном, неофициально называемый iPhone Fold. В отличие от тонкого iPhone 17 Air, этот девайс не будет экспериментом.

Как и грядущий Samsung Galaxy Z Fold 7 и его предшественники, складной iPhone тоже будет выпускаться ежегодно. Компания хочет выделиться среди конкурентов за счет практически невидимой складки на месте складывания дисплея пополам и применению передового шарнира, превосходящего аналоги на рынке.

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Помимо этого, толщина складного iPhone должна составить ~5,5 мм – это будет самый тонкий iPhone и одно из самых тонких устройств Apple за все время.

Несмотря на то что складные смартфоны уже сами по себе стоят дорого, будь то серия Galaxy Z Fold от Samsung, или Huawei Mate X, складной iPhone будет выделяться даже на их фоне. Предполагается, что его цена превысит $2300 (~95 000 грн), что фактически вдвое дороже iPhone 16 Pro Max, которого он может заменить в будущем.

Если слухи подтвердятся, то первый складной iPhone будет походить на Samsung Z Fold, то есть иметь форм-фактор "книжки" с двумя дисплеями. Инсайдеры ожидают презентацию устройства осенью 2026 года.

Apple по сути остается единственным техногигантом, в ассортименте которого все еще нет складного девайса. Меж тем Samsung готовится представить бюджетную раскладушку Galaxy, а в ассортименте Huawei уже появился складывающийся втрое телефон.

В то же время Apple готовится к масштабному "ренессансу" своих устройств в 2027 году – к 20-летию iPhone. Ожидается выход стеклянного iPhone, робота и умных очков.

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