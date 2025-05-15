Темпы производства не слишком впечатляющие, но этого достаточно, чтобы терроризировать Украину.

Сейчас совокупные запасы крылатых и гиперзвуковых ракет России составляют менее тысячи единиц. Такие данные содержатся в докладе американской разведки, подготовленном для Конгресса США, пишет Defense Express.

Согласно этим данным, имеющиеся в России запасы крылатых ракет большой дальности (Х-101 воздушного базирования, Р-500 от ОТРК "Искандер" и "Калибр" морского базирования) составляют ориентировочно 300-600 единиц. Имеющиеся запасы гиперзвуковых ракет ("Кинжал", "Циркон" и боевые блоки "Авангард") оценены в 200-300 единиц.

Кроме того, американцы делают прогноз, сколько таких ракет россияне могут изготовить до 2035 года. По этим подсчетам через десять лет Россия будет иметь около 5000 дальнобойных крылатых ракет и 1000 гиперзвуковых ракет и боевых блоков различных типов.

Видео дня

Если верить этим расчетам, то россияне способны выпускать в год менее 500 крылатых ракет и не более 80 гиперзвуковых.

Другие новости о российских вооружениях

Как писал УНИАН, в течение нескольких недель Украину терроризирует новое российское изделие под названием "Бандероль". Фактически это легкая, недорогая крылатая ракета с фугасной боеголовкой массой 115 кг, достигающая скорости 400 миль в час и способная поражать цели на расстоянии более 300 миль. "Уникальным является то, что ее запускают большие российские беспилотники Orion, что означает, что России не нужно рисковать тактическими самолетами.

Также мы рассказывали, что армия РФ получила новые истребители поколения 4+, которые могут нести опасные ракеты Р-37M. Су-35С является самым "продвинутым" из российских боевых самолетов, находящихся в крупносерийном производстве.

Вас также могут заинтересовать новости: