На западе и севере будет холодно и дождливо, а на остальной территории ожидается сухая погода с 20-градусным теплом.

В пятницу, 16 мая, в Украине ожидаются контрасты погоды. На западе и севере страны (за исключением Сумской области), а также в Винницкой области местами пройдут дожди, а столбики термометров покажут всего +9°...+14°. На остальной же территории воздух прогреется до +19°...+22° и дождей не будет. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет пасмурно. Температура воздуха ночью +7°, днем +13°, дождь.

Во Львове в пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью -1°, днем +12°.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +1°, днем +12°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +2°, днем +14°.

В Тернополе 16 мая ночью будет +3°, днем +14°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +12°.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +14°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +1°, днем +14°, пасмурно.

В Черновцах в пятницу - пасмурно, ночью +5°, днем +10°.

В Виннице завтра будет +6°...+9°, пасмурно, дождь.

В Житомире в пятницу ночью будет +6°, днем +11°, пасмурно, дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +7°...+11°, пасмурно, дождь.

В Черкассах завтра будет ночью +12°, днем +20°, небольшая облачность, дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +9°, днем +20°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +10°...+19°.

В Одессе 16 мая - облачно с прояснениями, температура ночью +12°, днем +16°.

В Херсоне в пятницу ночью будет +9°, днем +21°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +20°.

В Запорожье температура ночью +9°, днем +20°, облачно с прояснениями.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +9°, а днем +21°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +21°.

В Днепре температура ночью будет +9°, днем +20°, небольшая облачность.

В Симферополе в пятницу будет облачно с прояснениями, +7°...+19°.

В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью +7°, днем +21°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +8°, днем +22°.

16 мая - праздник, приметы

16 мая - Мавра Рассадница. В этот день хозяйки сеяли огороды семенами овощей. Если ветер дует с юга, то лето будет жарким.

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