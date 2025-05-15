В пятницу, 16 мая, в Украине ожидаются контрасты погоды. На западе и севере страны (за исключением Сумской области), а также в Винницкой области местами пройдут дожди, а столбики термометров покажут всего +9°...+14°. На остальной же территории воздух прогреется до +19°...+22° и дождей не будет. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет пасмурно. Температура воздуха ночью +7°, днем +13°, дождь.
- Во Львове в пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью -1°, днем +12°.
- В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +1°, днем +12°.
- В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +2°, днем +14°.
- В Тернополе 16 мая ночью будет +3°, днем +14°, облачно с прояснениями.
- В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +12°.
- В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +14°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +1°, днем +14°, пасмурно.
- В Черновцах в пятницу - пасмурно, ночью +5°, днем +10°.
- В Виннице завтра будет +6°...+9°, пасмурно, дождь.
- В Житомире в пятницу ночью будет +6°, днем +11°, пасмурно, дождь.
- В Чернигове столбики термометров покажут +7°...+11°, пасмурно, дождь.
- В Черкассах завтра будет ночью +12°, днем +20°, небольшая облачность, дождь.
- В Кропивницком температура ночью будет +9°, днем +20°, небольшая облачность.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +10°...+19°.
- В Одессе 16 мая - облачно с прояснениями, температура ночью +12°, днем +16°.
- В Херсоне в пятницу ночью будет +9°, днем +21°, облачно с прояснениями.
- В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +20°.
- В Запорожье температура ночью +9°, днем +20°, облачно с прояснениями.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +9°, а днем +21°, небольшая облачность.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +21°.
- В Днепре температура ночью будет +9°, днем +20°, небольшая облачность.
- В Симферополе в пятницу будет облачно с прояснениями, +7°...+19°.
- В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью +7°, днем +21°.
- В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +8°, днем +22°.
16 мая - праздник, приметы
16 мая - Мавра Рассадница. В этот день хозяйки сеяли огороды семенами овощей. Если ветер дует с юга, то лето будет жарким.