В Минобороны отметили, что такой комплект обеспечивает полную готовность военнослужащего к выполнению задач.

Стало известно, что входит то в комплект полного вещевого обеспечения по "Контракту 18-24". Список опубликовали в Министерстве обороны Украины.

Полковник Виталий Рябов отметил, что каждый человек, который заключает этот контракт, сразу получает все необходимое вещевое имущество для службы.

"Стартовый комплект - это не просто форма, это уверенность, что ты готов к выполнению задач при любых условиях", - отметил он.

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Какие вещи входят в стартовый комплект

Головные уборы:

фуражка полевая (кепи боевое);

кепи (тип К);

панама летняя полевая;

шапка-феска (шапка-подшлемник);

шапка зимняя.

Обмундирование:

костюм летний полевой;

брюки костюма летнего полевого;

костюм-утеплитель;

костюм ветровлагозащитный демисезонный или пончо;

куртка демисезонная;

куртка ветровлагозащитная зимняя (куртка утепленная полевая);

штаны ветровлагозащитные зимние (штаны утепленные полевые);

рубашка-поло;

рубашка боевая;

перчатки демисезонные;

перчатки зимние;

шарф-труба летний;

шарф-труба зимний.

Белье:

фуфайка (с короткими рукавами);

трусы мужские;

трусы женские;

топ женский;

белье нательное демисезонное;

белье для холодной погоды (рубашка зимняя и кальсоны зимние);

носки летние (треккинговые);

носки зимние (треккинговые).

Обувь:

полуботинки;

ботинки летние;

ботинки с высокими берцами зимние;

тапочки казарменные;

бахилы утепленные;

сапоги резиновые.

Снаряжение:

перчатки тактические;

беруши специальные индивидуальные;

ремень брючный;

сумка транспортная индивидуальная;

сумка административная;

сумка-подсумок для предметов личной гигиены;

мешок спальный;

ковер спальный полевой полевой изоляционный;

сиденье полевое изоляционное;

фляга индивидуальная полевая;

чехол для фляги индивидуальной полевой;

котелок индивидуальный полевой;

чехол для шлема боевого баллистического;

чехол для бронежилета модульного или облегченного.

Средства индивидуальной защиты:

очки защитные баллистические;

шлем боевой баллистический;

бронежилет модульный или облегченный.

В Минобороны отметили, что этот комплект обеспечивает полную готовность военнослужащего к выполнению служебных обязанностей в различных климатических условиях и обстоятельствах.

"Контракт 18-24" - что стоит знать

Напомним, что 11 февраля Министерство обороны Украины официально начало проект "Контракт 18-24" - добровольную инициативу для украинцев 18-24 лет, которые готовы присоединиться к Силам обороны на один год.

По словам заместителя руководителя ОП Павла Палисы, по состоянию на середину апреля контракт по этой программе подписало около 500 человек. Еще более 1500 заявок сейчас находятся на рассмотрении.

Заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин отметил, что Украине лучше работать над мотивацией службы в армии, а не заставлять людей идти в армию.

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