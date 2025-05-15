Заполнение пробела, оставленного США в Европе, потребует сочетания времени, долгосрочных политических обязательств и более амбициозных инвестиций.

Европа могла бы выжить без военной поддержки США, но, согласно новому отчету, потребуется четверть века, чтобы заменить американцев, и это обойдется в 1 триллион долларов. Об этом пишет Politico.

Исследование Международного института стратегических исследований показало, что гипотетический вывод войск США из Европы сделает членов НАТО на континенте уязвимыми для российской угрозы и столкнется с "суровым выбором" относительно того, как заполнить огромные пробелы.

Важно, что расходы на аналогичную замену оборудования и персонала США составят примерно 1 триллион долларов за 25 лет. Это включает единовременные расходы на закупку в размере от 226 до 344 миллиардов долларов - в зависимости от качества закупаемого оборудования - и дополнительные расходы, связанные с военным обслуживанием, персоналом и поддержкой.

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Интересно, что самой дорогой статьей в списке покупок будут 400 тактических боевых самолетов, за которыми следуют 20 эсминцев и 24 ракеты класса "земля-воздух" большой дальности.

IISS подсчитал, что в случае крупномасштабной военной операции по отражению российского нападения стоимость замены личного состава США (оценивается в 128 000 военнослужащих) превысит 12 миллиардов долларов.

Отмечается, что оценка не включает другие вопиющие пробелы, стоимость которых сложнее подсчитать. К ним относятся командование и управление, координация, космос, разведка и наблюдение, а также стоимость ядерного оружия. Аналитики пишут:

"Европейцам также необходимо будет заполнить некоторые главные должности, такие как должность верховного главнокомандующего союзными войсками в Европе - командующего НАТО на континенте и его вторую по рангу военную должность. С уходом США из игры им также придется активизировать усилия по дипломатической координации".

Важно, что заполнение пробела, оставленного США в Европе, потребует сочетания времени, долгосрочных политических обязательств и более амбициозных инвестиций. Но даже при неограниченной политической доброй воле и соответствующих денежных средствах европейская промышленность в краткосрочной перспективе не сможет удовлетворить возросший спрос, согласно IISS. Производители оружия столкнутся с узкими местами в цепочке поставок, нехваткой квалифицированных рабочих, а также финансовыми и нормативными ограничениями.

"Вероятнее всего, мечта "покупать европейское", которую пропагандировала председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, не материализуется в течение некоторого времени. Даже если закупки в сухопутном секторе возрастут, другие сектора, такие как военно-морской и аэрокосмический, получили очень мало инвестиций. В некоторых областях, таких как ракетная артиллерия или малозаметные истребители, покупка местного просто невозможна", - считают эксперты.

Отмечается, что несмотря на сохраняющуюся зависимость Европы от американских военных поставщиков, есть признаки прогресса. По мнению авторов отчета, тенденция "покупать европейское" скорее всего наберет обороты.

Увеличение трат на оборону стран ЕС

После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году несколько стран НАТО активизировали свои усилия по достижению или превышению цели альянса по тратам не менее 2 процентов валового внутреннего продукта на оборону.

Возвращение Дональда Трампа в Белый дом стало неожиданным благом для сторонников европейской обороны. Требования президента о том, чтобы европейские союзники вносили больший вклад в НАТО, и его предположение о том, что США могут отказаться от своих оборонных обязательств на континенте, поставили под сомнение надежность Америки как союзника.

Британские солдаты могут сражаться бок о бок со своими европейскими коллегами перед лицом российской агрессии в рамках знаменательного соглашения. Великобритания и ЕС представят пакт об обороне и безопасности на следующей неделе в рамках широкомасштабного соглашения, которое приведет Великобританию к самому тесному союзу с ЕС с момента Brexit.

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