Российский бомбардировщик ПАК ДА планируют оснастить передовыми технологиями, но это слишком трудно реализовать.

Почти четверть века назад у России появилась идея создать собственный стелс-самолет по схеме "летающее крыло". Так появился проект ПАК ДА, который планируют сделать похожим по конструкции на американский B-2 Spirit.

Экс-консультант Пентагона, эксперт по иностранным военным делам в Фонде им. Казимира Пулаского в Варшаве Рубен Ф. Джонсон в своей колонке для 19FortyFive объяснил, почему ПАК ДА так и не станет грозным стелс-бомбардировщиком, о котором мечтает Москва. Он отметил, что о самолете до сих пор почти ничего не известно.

Что известно о ПАК ДА

Эксперт заявил, что многочисленные сроки производства и обещания испытать прототип этого проекта уже прошли. Изначально двигатель для самолета планировали протестировать к 2020 году. Только в 2022 году были проведены его испытания.

Видео дня

Рубен Ф. Джонсон считает, что новый двигатель НК-65 должен быть производным от двигателя НК-32 самолета Ту-160. По его словам, это значительно сокращает цикл разработки.

Эксперт напомнил, что россияне неоднократно называли ПАК ДА "бомбардировщиком 6-го поколения", обладающим характеристиками, которые не уступают американским Northrop B-2 и B-21.

Более того, объявлились планы по оснащению самолета лазерным оружием и системой беспилотного управления. В Москве говорили о том, что эти технологии ПАК ДА получит на различных этапах модернизации.

Сможет ли Россия производить ПАК ДА

По словам Рубена Ф. Джонсона, многие американские военные и представители оборонной промышленности сомневаются в том, что новый российский самолет когда-нибудь полетит. Более того, они высказывали свою оценку задолго до полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Эксперт напомнил, что США и их европейские союзники ввели против России санкции на продажу электронных компонентов и других технологий для военной техники. Поэтому Москве будет еще труднее реализовать этот проект, чем ранее.

Рубен Ф. Джонсон считает, что россияне, вероятно всего, смогут произвести только один единственный прототип ПАК ДА, который совершит всего несколько показательных полетов. Тем не менее этот самолет не станет прорывом, о котором мечтает РФ.

Может ли Су-57 бросить вызов самолетам НАТО - мнение эксперта

Ранее экс-сотрудник Пентагона Крис Осборн оценил, может ли российский Су-57 бросить вызов самолетам НАТО. Он отметил, что по поводу характеристик российского истребителя пятого поколения остается много вопросов.

По словам Осборна, к сравнению, США эксплуатируют как минимум 300 самолетов F-35, что дает Америке и НАТО значительное превосходство, когда речь идет о возможной войне в воздухе с использованием Су-57.

Вас также могут заинтересовать новости: