По словам президента, Украина ожидает от партнеров санкционных шагов.

Российский диктатор Владимир Путин должен продемонстрировать лидерство. Если он готов к переговорам, то нужно встречаться без каких-либо условий. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Анкаре.

"Главная задача для Украины, я считаю, быть последовательным и конструктивным. И даже сейчас, несмотря на уровень делегации, мы специально отправляем нашу делегацию на уровне министра обороны Украины для того, чтобы потом никто не сказал, что что-то там зависело от Украины, особенно относительно срыва тех или иных переговоров. И для меня это очень важно", - сказал он.

По его словам, Украина ожидает от партнеров санкционных шагов, если Россия не будет двигаться вперед к окончанию войны.

Видео дня

"Лидер Кремля должен продемонстрировать свое лидерство. Если он готов к переговорам, надо встречаться без каких-либо условий. Давайте встречаться. Мы сейчас в Анкаре, прилетели сюда, после этого отправляем группу в Стамбул. Здесь его нет, в Стамбуле его нет", - заявил президент.

Зеленский считает, что США и Турция чувствуют неуважение со стороны России.

"Трамп отправляет большую группу людей, госсекретарь Рубио. Стороны войны кто? Россия и Украина. Госсекретарь Рубио есть. Министр иностранных дел Турции есть. Министр иностранных дел Украины есть. Где соответствующий человек из РФ? Это неуважение не к Украине, ко всем. Прежде всего, я считаю, к Турции, потому что - здесь встреча", - подчеркнул глава государства.

Кто возглавит делегацию Украины на переговорах с РФ в Стамбуле

Как сообщал УНИАН, Зеленский сообщил, кто возглавит делегацию Украины на совместных украинско-американско-турецко-российских переговорах в Стамбуле. Во главе украинской команды переговорщиков будет министр обороны Рустем Умеров.

"После того, как мы поняли уровень российской делегации, мы видим, что они, к сожалению, очень несерьезно относятся к реальным переговорам. Пока мы не видим среди присутствующих тех, кто действительно принимает решения", - подчеркнул Зеленский.

Вас также могут заинтересовать новости: