Нельзя исключать, что речь идет о глубокой модернизации F-35, или реализации программы F/A-XX.

США рассматривают возможность создания боевого самолета F-55, а также проведения глубокой модернизации истребителя пятого поколения F-22 Raptor.

Об этом со ссылкой на действующего президента Соединенных Штатов Америки сообщает Reuters. Дональд Трамп сделал неожиданное заявление во время мероприятий на авиабазе Эль-Удейд в Катаре. "Мы сделаем F-55 и - я думаю, если мы получим правильную цену, а мы должны получить правильную цену - это будут два двигателя и супермодернизация F-35, а затем мы займемся F-22", - сказал он.

Ранее американцы уже озвучивали планы по созданию модернизированного F-35. Впрочем, этот самолет имеет только один двигатель, тогда как президент говорил о двух. Разработка конструкции с двумя двигателями фактически означает создание нового самолета, который будет иметь мало общего с F-35 и, очевидно, будет принадлежать к более тяжелому классу.

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Нельзя исключать, что так называемый F-55 может иметь отношение к флотской программе F/A-XX, которая направлена на создание замены для палубного истребителя F/A-18. Другими словами, речь может идти о еще одном американском истребителе шестого поколения.

Новые боевые самолеты США

Напомним, в марте президент США уже анонсировал один истребитель шестого поколения. Самолет для американских Воздушных сил получил название F-47. Разработчиком выбрали компанию Boeing.

Позже в сеть выложили характеристики нового истребителя. Предполагается, что максимальная скорость F-47 будет превышать 2 Махи (более 2400 км/ч).

Он получит улучшенную технологию стелс, а боевой радиус должен составлять более 1000 морских миль.

Самолет может появиться до конца десятилетия. Как сообщалось, Соединенные Штаты уже начали тестировать его экспериментальную версию.

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