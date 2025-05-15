В отличие от оживленных пляжей и ночной жизни Миконоса, остров известен своими тихими деревнями, мощеными каменными тропами, пышной зеленью и впечатляющей береговой линией.

Греция - очень популярное туристическое направление среди отдыхающих со всех уголков Европы и поэтому некоторые из потрясающих греческих островов немного переполнены.

Как пишет Daily Express, лучшими примерами являются Миконос и Родос, но все еще есть места, где люди могут получить заслуженный отдых, не пробираясь сквозь армию туристов.

Отмечается, что одним из них является Андрос - очаровательный остров в самой северной части группы Кикладских островов, который часто называют одним из самых охраняемых секретов Греции. Несмотря на то, что он находится всего в 78 километрах от Миконоса, Андрос остается вне поля зрения типичных туристов, предлагая посетителям мирный отдых с потрясающими природными пейзажами.

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В отличие от оживленных пляжей и ночной жизни Миконоса, остров известен своими тихими деревнями, мощеными каменными тропами, пышной зеленью и впечатляющей береговой линией.

По данным Visit Greece, остров является домом для уникального сочетания песчаных пляжей, скалистых берегов, холмов и источников, все это создает рай для любителей пеших прогулок и природы.

Интересно, что столица острова, Хора, представляет собой смесь средневековой, неоклассической и островной архитектуры. Посетители могут исследовать ее извилистые улочки, исторические церкви и музеи или просто насладиться напитком в одном из уютных кафе города.

Изюминкой является франкский замок 13-го века, расположенный на островке и соединенный потрясающим арочным каменным мостом.

Отмечается, что одной из самых больших достопримечательностей Андроса являются его пешеходные маршруты. Размеченные тропы пересекают остров, проводя посетителей через оливковые рощи, луга, заполненные тимьяном и шалфеем, и вверх в холмы, где воздух наполняется ароматом диких трав.

На нем находятся такие культурные жемчужины, как Музей современного искусства, Музей оливкового масла Киклад и ряд древних археологических памятников, включая Палеополис, бывшую столицу острова.

Паром из Миконоса в Андрос обычно идет около 1 часа 25 минут - 2 часов 25 минут в зависимости от оператора. В статье сказано:

"На Андросе, возможно, нет пляжных клубов или элитных баров, как на соседних островах, но именно поэтому его любят многие местные жители и осведомленные путешественники. Это место, где можно замедлиться, исследовать природу и насладиться греческим островом без толпы".

Новости туризма

Толпы людей продолжают прибывать в Пизу и Флоренцию, но мало кто из туристов осознает, что на самом деле в сельской местности Италии разбросаны не менее потрясающие города и деревни.

Лари - это окруженная стеной горная деревушка в муниципалитете Кашана-Терме-Лари. Она расположена на большой высоте для Тосканы и сосредоточена вокруг замка, откуда открывается невероятный панорамный вид на итальянскую сельскую местность. В Лари проживает около 6000 человек, и гости могут исследовать живописные улицы, выложенные историческими красочными зданиями.

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