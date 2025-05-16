Из-за взрывов были потеряны сотни ракет.

В 1984 году на главной базе Северного флота СССР в Североморске прогремела серия взрывов на местах хранения ракет. Произошло это 13-17 мая и дело едва не дошло до ядерной катастрофы.

Об этом пишет украинский ресурс Defense Express. Отмечается, что тогда взорвались несколько сотен единиц ракетного вооружения. Северный флот потерял свою боеспособность фактически на полгода, ведь корабли и береговые службы остались без боезапаса.

Точная причина инцидента до сих пор неизвестна. По одной из версий, взрывы могли произойти из-за окурка, брошенного одним из военнослужащих охраны. Как рассказывает польское издание Portal Militarny, одним из главных хранилищ боеприпасов для Северного флота СССР тогда была база в губе "Окольная". Там хранили 400 крылатых ракет типов П-5 и П-500 "Базальт", которые могут нести ядерные боезаряды. Также упоминается о 900 зенитных ракетах к ЗРК С-125.

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Вечером 13 мая 1984 года на одном из хранилищ, которое было рассчитано на 500 зенитных ракет, начался пожар, после чего произошел небольшой взрыв. Уже вскоре прогремел еще один взрыв – он был настолько мощным, что ударная волна повредила главное здание штаба Северного флота. В городе Североморск возникла паника, а по всему Северному флоту объявили тревогу и выдали предупреждение о химической угрозе. Командование даже выделило судно для сбития ракет, которые могли полететь на город в результате детонации.

"Изолированные хранилища с ядерными боеприпасами уцелели чудом, но установить это удалось только после завершения взрывов 17 мая 1984 года. Подсчеты показали, что во время взрывов было потеряно всего 320 крылатых и 580 зенитных ракет. Официальное число погибших составило два человека, фактическое число могло быть значительно больше", – говорится в материале.

Другие малоизвестные инциденты, связанные с оружием

В 90-х Россия провернула масштабную аферу, связанную с бомбардировщиками Ту-95МС. Тогда она украла у Казахстана десятки таких самолетов и при этом мастерски замела следы.

Так, россияне обманом украли у Казахстана до 40 самолетов Ту-95МС, и это было в 1,5 раза больше, чем имели на тот момент вооруженные силы России.

Есть несколько версий того, как Россия провернула масштабную кражу самолетов. По одной из них, после посадки бомбардировщиков в РФ, обратно летели уже другие самолеты.

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