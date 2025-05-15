У США нет завышенных ожиданий от переговоров РФ и Украины в Турции.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что единственный способ добиться прорыва в усилиях по прекращению войны России в Украине - это прямые переговоры между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным. Об этом пишет Reuters.

Рубио, который общался с журналистами в Анталье, сказал, что отправится в Стамбул для встреч в пятницу с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом и украинской делегацией, но сказал, что не возлагает больших надежд на переговоры.

От заявил, что сроки возможной встречи Трампа и Путина будут зависеть от итогов переговоров России и Украины в пятницу в Стамбуле.

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"По моей оценке, я не думаю, что у нас будет прорыв здесь, пока президент (Трамп) и президент Путин не будут напрямую взаимодействовать по этой теме", - сказал Рубио, повторив предыдущие комментарии Трампа.

Госсекретарь согласился с оценкой, что уровень российской делегации "не указывает на возможность достижения прорыва":

"Надеюсь, я ошибаюсь. Надеюсь, я на 100% ошибаюсь. Надеюсь, завтра в новостях скажут, что они договорились о прекращении огня".

По его мнению, Путин должен принять непосредственное участие в переговорах о прекращении огня с Украиной.

Переговоры в Стамбуле - последние новости

Владимир Зеленский отправил на российские-украинские переговоры в Стамбул делегацию во главе с министром обороны Рустемом Умеровым. Сам президент Украины, а также главы СБУ и Генштаба в них участвовать не будут.

По его мнению, Путин хотел избежать санкций США, поэтому решил заговорить о прямых переговорах, на которые не приехал.

Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Москва хочет "установить долгосрочный мир и устранить причины конфликта", говоря о переговорах в Турции. По его словам, российская делегация рассматривает переговоры с Украиной в Стамбуле как продолжение "мирного процесса, прерванного в 2022 году".

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