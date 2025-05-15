В Москве отчитываются о его захвате.

Министерство обороны России заявило об оккупации населенного пункта Торское в Донецкой области. Аналитики опровергают очередную ложь захватчиков.

По словам российских оккупантов, солдаты группировки войск "Запад" "освободили" украинский поселок и установили там свои флаги. Проект DeepState подчеркивает, что на опубликованном россиянами видео события от 9 мая. Захватчики не только не захватили населенный пункт, но и потеряли свои жизни. Несколько из них попали в украинский плен:

"Изменения на карте вноситься не будут, ведь мероприятие было одноразовым и изменений в обстановку никаких не внес, хотя участок чем дальше, тем больше становится горячее, ведь враг осуществляет постоянное давление и чувствует возможность продавить позиции".

Что происходит на фронте

Во время визита в Турцию президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты в течение нескольких месяцев находятся в постоянном наступлении.

Видео дня

Сегодня в оперативно-тактической группировке войск "Харьков" заявили, что Москва фактически начала свою летнюю наступательную кампанию.

В частности, одно из обострений произошло возле Липцов в Харьковской области.

На юге страны войска Российской Федерации пытаются добраться до админграницы Запорожья, Донецкой и Днепропетровской областей, говорят в Силах обороны. Также возможна активизация на Гуляйпольском направлении.

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