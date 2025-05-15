Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что кремлевский правитель Путин затягивает время, отказываясь идти на мирные переговоры с Украиной.
Как передает The Guardian, так он прокомментировал отказ политика лично встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским в Турции. На вопрос, каким бы было его послание кремлевскому правителю, британский премьер ответил так:
"То, что произошло сегодня, является еще одним доказательством того, что именно Путин затягивает время. Именно Путин является причиной задержки с прекращением огня. Украина уже давно, еще несколько месяцев назад, четко заявила, что она хочет 30-дневного безусловного прекращения огня, и мы давно говорили, что именно Путин стоит на пути к этому миру".
Путин не прилетел на переговоры
Как известно, несмотря на публичную инициативу президента Украины Владимира Зеленского провести личную встречу в Стамбуле, глава Кремля отказался от переговоров.
Российскую сторону на переговорах представляют помощник Путина Владимир Мединский и заместитель министра обороны Александр Фомин.
Зеленский все равно прибыл в Турцию и остановился вместе с делегацией высокого уровня в Анкаре. Впоследствии он сообщил, что украинскую делегацию возглавит глава минобороны Рустем Умеров, однако ему лично нечего там делать.
Отметим, что ранее Дональд Трамп публично заявлял о намерении принять участие в переговорах, однако отозвал свое предложение после того, как стало известно об отсутствии Путина.
Между тем глава российской делегации Мединский сказал журналистам, что Москва рассматривает эти переговоры как продолжение переговорного процесса в Стамбуле 2022 года.