Он обвиняет его в затягивании времени.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что кремлевский правитель Путин затягивает время, отказываясь идти на мирные переговоры с Украиной.

Как передает The Guardian, так он прокомментировал отказ политика лично встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским в Турции. На вопрос, каким бы было его послание кремлевскому правителю, британский премьер ответил так:

"То, что произошло сегодня, является еще одним доказательством того, что именно Путин затягивает время. Именно Путин является причиной задержки с прекращением огня. Украина уже давно, еще несколько месяцев назад, четко заявила, что она хочет 30-дневного безусловного прекращения огня, и мы давно говорили, что именно Путин стоит на пути к этому миру".

Путин не прилетел на переговоры

Как известно, несмотря на публичную инициативу президента Украины Владимира Зеленского провести личную встречу в Стамбуле, глава Кремля отказался от переговоров.

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Российскую сторону на переговорах представляют помощник Путина Владимир Мединский и заместитель министра обороны Александр Фомин.

Зеленский все равно прибыл в Турцию и остановился вместе с делегацией высокого уровня в Анкаре. Впоследствии он сообщил, что украинскую делегацию возглавит глава минобороны Рустем Умеров, однако ему лично нечего там делать.

Отметим, что ранее Дональд Трамп публично заявлял о намерении принять участие в переговорах, однако отозвал свое предложение после того, как стало известно об отсутствии Путина.

Между тем глава российской делегации Мединский сказал журналистам, что Москва рассматривает эти переговоры как продолжение переговорного процесса в Стамбуле 2022 года.

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