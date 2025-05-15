Национальный природный памятник считается крупнейшим подземным озером в Северной Америке.

В 1905 году 13-летний мальчик играл в пещерах Крейгхед, гигантской системе пещер между Суитвотером и Мэдисонвиллем, штат Теннесси. Он часто это делал и наткнулся на неисследованное отверстие и протиснулся через него.

Как пишет IFLScience, сами пещеры были известны со времен чероки, коренных жителей юго-восточных лесов Соединенных Штатов. Артефакты, включая керамику, ювелирные изделия, наконечники стрел и оружие, были найдены внутри помещения, известного как "комната совета", которое само по себе находится почти в километре от входа в систему пещер. В 1800-х годах колонизаторы из Европы также нашли пещеры, используя прохладную среду для хранения картофеля и других овощей.

Интересно, что пещера также была домом для гигантского плейстоценового ягуара, который оставил там следы после того, как заблудился там около 20 000 лет назад, прежде чем упал и умер в расщелине, пытаясь спастись от темноты.

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Насколько известно, "затерянное море" под пещерой не было обнаружено, пока 13-летний подросток не пролез через отверстие в стене и не сделал находку всей своей жизни. Гид по пещерам Крейгхед Саванна Далтон сказала:

"Озеро было обнаружено Беном Сэндсом. 13-летний мальчик, который на самом деле прополз по туннелю размером с велосипедную шину на протяжении 12 метров, прежде чем спрыгнул в само озеро и фактически забрел в воду глубиной примерно по колено. Когда он выбрался наружу, оно было намного меньше.".

Он оказался внутри гигантской комнаты, наполовину заполненной водой, с фонарем, недостаточно мощным, чтобы увидеть другую сторону. В комнате, которую, возможно, никогда раньше не видели человеческие глаза, он начал бросать комки грязи во все стороны, но не услышал ничего, кроме всплеска, когда они упали в воду.

Интересно, что район, куда впервые упал мальчик, теперь является домом для около 300 радужных форелей. Эти животные не были коренными жителями пещеры и не выжили, будучи отрезанными от остального мира, а были завезены после открытия пещеры. Была надежда, что, поместив форель в озеро, они смогут сбежать и открыть входы в другие части озера. Без пищи они научились ждать свою еду от лодочников, прибывающих с некоторыми из 150 000 туристов в год, которые решили посетить пещеру. Далтон добавила:

"Они находятся здесь достаточно долго, чтобы потерять небольшую часть как своего зрения, так и своего цвета. Освещение, конечно, не является естественным солнечным светом, поэтому они не могут по-настоящему поддерживать этот пигмент".

Отмечается, что эта часть озера теперь исследована немного лучше, и теперь известно, что ее длина составляет около 243 метров, а ширина - 67 метров. Но это та часть озера, которую мы можем видеть: под водой озеро ведет в другие залы. Дайверы исследовали некоторые участки озера и нанесли на карту более 5,2 гектара воды, но до сих пор не нашли конца озера. Фактически, Национальный природный памятник считается крупнейшим подземным озером в Северной Америке.

Случаи с находками детей

В Канаде мальчик с помощью металлоискателя нашел на пляже озера Гурон старое затонувшее судно. В 2023 году семья 8-летнего Лукаса Атчисона отдыхала в парке Пойнт Фармс, что к северу от города Годерих (Онтарио). Парень взял в руки недавно подаренный ему металлоискатель и почти сразу обнаружил на пляже металлические шипы.

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