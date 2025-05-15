Рассказываем, какой сегодня церковный праздник в Украине и почему день в народе считают несчастливым.

16 мая в православных храмах вспоминают преподобного Феодора Освященного. В народе день получил название Федор Житник. Рассказываем, с чем связаны традиции этой даты, ее приметы и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю.

Какой сегодня церковный праздник в Украине

16 мая вспоминают преподобного, который жил в IV веке в Египте и носил имя Феодор. Он был из знатного рода, но еще в юности решил стать монахом и втайне ушел в монастырь. Там, несмотря на свой юный возраст, Феодор много молился и постился и стал примером для других.

Когда настоятель обители Пахомий Великий умер, Тавеннисский монастырь возглавил Феодор. За преданность вере преподобный был наделен даром чудотворения и исцелял людей - от физических и душевных заболеваний. "Освященный" Феодора прозвали потому, что он первый в своей же обители получил чин священника.

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Какой сегодня церковный праздник по старому стилю

В юлианском календаре 16 мая вспоминают преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского и икону Божьей Матери Успение Киево-Печерская.

В чем помогает Феодор Освященный и какие есть запреты

В православный праздник сегодня преподобного молят о здоровье, просят выздоровления для больных, избавления от головных болей, хорошего урожая.

По приметам день благополучный для работы в огороде и саду. В старину в это время заканчивали сеять яровые, потому день и прозвали - Федор Житник. Чтобы привлечь в дом благополучие, на Федора советуют поставить на стол кашу - гречневую, ячменную или пшенную.

Среди запретов - не следует ругаться, отказывать в помощи, завидовать и лениться.

День по поверьям считается одним из самых несчастливых в году, поэтому его советуют провести осторожно и быть внимательным буквально во всем.

У кого день ангела 16 мая

Свои именины в эту дату празднуют Федоры, Аркадии, Георгии, Александры, Николаи. По старому стилю - Петр, Тимофей.

Говорят, что рожденные сегодня люди - добры и великодушны. Они умеют себя преподнести, ценят традиции, не терпят лжи, несправедливости и сплетен.

Федор Житник - приметы на сегодня, что обещает погода

По приметам 16 мая можно узнать о погоде и урожае:

рябина цветет - будет тепло;

солнце жарит - лето будет таким же;

гремит - к богатому урожаю;

день - урожай будет богатым;

сирень до сих пор цветет - будет много грибов и ягод.

Также наблюдают за кувшинками на прудах: показались лепестки - заморозков больше не будет.

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