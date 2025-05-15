16 мая в православных храмах вспоминают преподобного Феодора Освященного. В народе день получил название Федор Житник. Рассказываем, с чем связаны традиции этой даты, ее приметы и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю.
- Какой сегодня церковный праздник в Украине
- Какой сегодня церковный праздник по старому стилю
- В чем помогает Феодор Освященный и какие есть запреты
- У кого день ангела 16 мая
- Федор Житник - приметы на сегодня, что обещает погода
Какой сегодня церковный праздник в Украине
16 мая вспоминают преподобного, который жил в IV веке в Египте и носил имя Феодор. Он был из знатного рода, но еще в юности решил стать монахом и втайне ушел в монастырь. Там, несмотря на свой юный возраст, Феодор много молился и постился и стал примером для других.
Когда настоятель обители Пахомий Великий умер, Тавеннисский монастырь возглавил Феодор. За преданность вере преподобный был наделен даром чудотворения и исцелял людей - от физических и душевных заболеваний. "Освященный" Феодора прозвали потому, что он первый в своей же обители получил чин священника.
Какой сегодня церковный праздник по старому стилю
В юлианском календаре 16 мая вспоминают преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского и икону Божьей Матери Успение Киево-Печерская.
В чем помогает Феодор Освященный и какие есть запреты
В православный праздник сегодня преподобного молят о здоровье, просят выздоровления для больных, избавления от головных болей, хорошего урожая.
По приметам день благополучный для работы в огороде и саду. В старину в это время заканчивали сеять яровые, потому день и прозвали - Федор Житник. Чтобы привлечь в дом благополучие, на Федора советуют поставить на стол кашу - гречневую, ячменную или пшенную.
Среди запретов - не следует ругаться, отказывать в помощи, завидовать и лениться.
День по поверьям считается одним из самых несчастливых в году, поэтому его советуют провести осторожно и быть внимательным буквально во всем.
У кого день ангела 16 мая
Свои именины в эту дату празднуют Федоры, Аркадии, Георгии, Александры, Николаи. По старому стилю - Петр, Тимофей.
Говорят, что рожденные сегодня люди - добры и великодушны. Они умеют себя преподнести, ценят традиции, не терпят лжи, несправедливости и сплетен.
Федор Житник - приметы на сегодня, что обещает погода
По приметам 16 мая можно узнать о погоде и урожае:
- рябина цветет - будет тепло;
- солнце жарит - лето будет таким же;
- гремит - к богатому урожаю;
- день - урожай будет богатым;
- сирень до сих пор цветет - будет много грибов и ягод.
Также наблюдают за кувшинками на прудах: показались лепестки - заморозков больше не будет.