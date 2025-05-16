У дочери Трампа Тиффани родился сын.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в одиннадцатый раз стал дедушкой. Об этом сообщает Business Insider.

15 мая у дочери Трампа Тиффани и зятя Майкла Булоса родился сын. Первенца пара назвала Александром.

Всего у Трампа пятеро детей – Дональд-младший, Иванка, Эрик, Тиффани и Баррон. У четырех старших уже есть собственные дети. При этом Баррону только 19 лет, а в 2024-м он поступил на первый курс колледжа.

Видео дня

"Старшая внучка Дональда Трампа, Кай, уже выходит в центр внимания. Она выступала на Республиканском национальном съезде 2024 года и часто публикует в Instagram фотографии со своим дедушкой – она даже написала в X, что Илон Маск имеет "статус дяди". Еще один внук Трампа, 9-летний Теодор Кушнер, сидел в центре сцены на Суперкубке LIX, когда его дедушка стал первым президентом в истории, который посетил игру", – говорится в материале.

Поэтому ожидается, что другие внуки американского президента будут становиться более публичными по мере того, как будут взрослеть.

Что известно о Тиффани Трамп и ее муже

Тиффани Трамп 31 год. Со своим нынешним мужем она начала встречаться еще в 2018 году. Майклом Булос сделал ей предложение в Белом доме, подарив кольцо стоимостью 1,2 миллиона долларов. Предложение он сделал незадолго до того, как завершился первый президентский срок Дональда Трампа.

В 2022 году пара поженилась в Мар-а-Лаго, рассказывает BI.

Известно, что отец Майкла Булоса, Массад Булос, является генеральным директором нигерийской компании SCOA Nigeria. Во время второго президентского срока Трампа он получил должность старшего советника по вопросам Ближнего Востока.

Вас также могут заинтересовать новости: