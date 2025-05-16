С утра пятницы россияне будут ждать представителей Украины, заявил Мединский.

Глава российской делегации, которую диктатор Владимир Путин отправил на переговоры в Стамбуле, Владимир Мединский заявил, что с 10 утра 16 мая представители РФ будут ждать делегацию Украины.

"Делегация прибыла сегодня по поручению президента в Стамбул для проведения прямых двусторонних – без предварительных условий – переговоров с Украиной", – заявил Мединский.

Он добавил, что представители РФ уже провели "очень плодотворную" встречу с главой Министерства иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

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"Объяснили нашу позицию. Завтра с утра – буквально, с 10 утра – мы будем ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу. Мы готовы к работе", – добавил глава российской делегации.

Переговоры в Стамбуле

Переговоры между РФ и Украиной в Турции должны были состояться 15 мая. Президент Украины Владимир Зеленский полетел туда и ждал появления Путина, однако российский диктатор на встречу не решился. Более того, состав российской делегации оказался слабее того, который Москва отправляла на переговоры с США в Саудовской Аравии.

Так, делегацию РФ возглавил помощник Путина Владимир Мединский. К тому же, среди представителей страны-агрессора нет ни одного министра.

СМИ сообщали, что на переговоры от Украины должны отправиться глава ОП Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров и министр иностранных дел Андрей Сибига.

15 мая президент Зеленский утвердил состав делегации, и он отличается от того, о котором говорили в СМИ. Возглавит делегацию Рустем Умеров.

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