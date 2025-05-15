Сестра Надежды уже опровергла ложь российской пропаганды.

Российские пропагандисты заочно "убили" бывшую пленницу Кремля и экс-нардепа Украины Надежду Савченко. Однако родственники женщины информацию опровергают.

Так, российский "военкор" Владимир Романов распространил в своем телеграм-канале информацию о якобы гибели Савченко в результате авиаудара на фронте.

"Появилась информация о том, что в результате удара ВКС России ФАБом-3000 нанесенном 11.05.2025 по штабу 112 бригады ТрО ВС Украины "зажмурилась" Надежда Савченко, которая была командиром роты 131 батальона этой бригады", - написал он.

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Однако сестра Надежды Вера Савченко ложь Романова опровергает.

"Несмотря на то, что ка_апов уже негде хоронить в украинской земле, они все хоронят нашу Надежду. Надежда есть и будет! Угомонитесь, убогие!" - написала она в своем Фейсбуке.

Кто такая Надежда Савченко

Надежда Викторовна Савченко - украинская военная и политическая деятельница, которая получила широкую известность благодаря своей службе в армии в начале АТО, пребыванию в российском плену и дальнейшей политической карьере.

Савченко получила военную специальность в Харьковском университете Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба, где стала одной из первых женщин, которые учились на штурмана боевого самолета Су-24, хотя позже ее перевели на вертолет Ми-24. После окончания университета служила штурманом-оператором в 3-м отдельном полку армейской авиации Воздушных Сил Украины в городе Броды.

В июне 2014 года, во время участия в антитеррористической операции на Донбассе как доброволец батальона "Айдар", Савченко попала в плен к пророссийским боевикам. Впоследствии ее передали в Россию, где обвинили в причастности к гибели двух российских журналистов и незаконном пересечении границы. В марте 2016 года российский суд приговорил ее к 22 годам заключения. Однако уже в мае 2016 года Савченко была помилована и вернулась в Украину в рамках обмена пленными.

Во время пребывания в российском заключении Савченко была избрана народным депутатом Украины VIII созыва от партии "Батькивщина". После освобождения активно занималась политической деятельностью, в частности, создала собственную политическую силу - "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко".

В 2018 году Служба безопасности Украины задержала ее по подозрению в подготовке теракта в здании Верховной Рады и государственного переворота. В апреле 2019 года суд освободил ее из-под стражи.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года Надежда Савченко сразу присоединилась в ряды территориальной обороны Киева. В ноябре 2022 года Савченко, которая мобилизовалась как старший лейтенант, получила очередное воинское звание капитана. Впоследствии она была переведена на восток Украины, где командовала ротой в составе 112-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ. Весной 2023 года во время обстрела блиндажа получила ранение, но после выздоровления продолжила службу.

Сестра Надежды, Вера Савченко, также служит в ВСУ - в саперном взводе той же бригады. Обе сестры избегают разглашения своего точного места пребывания, чтобы не подвергать опасности собратьев.

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