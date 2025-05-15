Переговоры в Стамбуле могут привести к двусторонней встрече между Трампом и Путиным.

Решение президента Украины Владимира Зеленского отправить министра обороны Рустема Умерова на встречу с низкопоставленной российской делегацией в Стамбул было трудным выбором, вызванным необходимостью. Единственным человеком, на которого рассчитана эта встреча, является президент США Дональд Трамп. Такое мнение высказал британский журналист и киевский корреспондент CNN Ник Патон Уолш.

По его словам, Украина хочет показать, что она готова сделать любой необходимый шаг для мирного урегулирования войны. В противном случае Трамп может начать относиться к российскому диктатору Владимиру Путину еще более благосклонно.

Ник Патон Уолш уверен, что в конечном итоге мирный процесс идет именно так, как хочет Россия - медленно и с Кремлем в качестве его планировщика. Пока Украина вместе с европейскими союзниками требуют 30-дневного безоговорочного прекращения огня, Путин и Трамп продемонстрировали свое настоящее отношение к переговорам.

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Журналист указал на то, что Кремль не боится новых санкций и европейского давления. Даже угрозы со стороны Трампа не действуют на Путина.

Ник Патон Уолш подчеркнул, что заявление президента США о том, что "ничего не произойдет", пока он не встретится с российским диктатором отбрасывает все надежды на дипломатию до тех пор, пока пара не проведет двусторонний саммит. Это позволяет Путину свободно следовать любым курсом.

Журналист не исключает, что двусторонняя встреча между Трампом и Путиным может состояться даже в ближайшее время. Он добавил, что даже переговоры в Стамбуле в пятницу могут привести к такому саммиту.

Кроме того, Путин мог знать то, что Трамп не будет зол на него за отказ от участия в переговорах с Зеленским в Турции, считает Ник Патон Уолш. В это время Зеленскому приходится находиться рядом с переговорами на случай их внезапного обострения, но при этом не быть замеченным в ожидании следующего шага российского диктатора.

По словам журналиста, Путин может воспользоваться нейтральной реакцией Трампа на происходящее, чтобы накопить силы и попытаться продвинуться в Украине. В таком случае у него будет более сильная позиция на переговорах.

Переговоры в Турции - важные новости

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, пойдет ли Украина на переговоры с РФ без прекращения огня. По его словам, если договориться 15 мая о прекращении огня на уровне технических групп возможно - Украина не будет против.

Кроме того, Зеленский сообщал, что во главе украинской команды переговорщиков с российской стороной в Стамбуле будет министр обороны Рустем Умеров. Он отметил, что глава Минобороны Украины свободно владеет английским, турецким и русским языками.

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