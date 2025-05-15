Девушка погибла на месте.

Известную мексиканскую бьюти-блогершу Валерию Маркес убили во время трансляции в соцсети TikTok. Девушке было 23 года.

Как сообщает издание The New York Times, трагедия произошла 13 мая. Тогда блогерша вышла в прямой эфир с подписчиками из салона красоты в городе Запопан. В то же время двое мужчин подъехали к заведению на мотоцикле. Один из них вошел в салон в маске и спросил: "Вы Валерия?". После того, как девушка ответила "да", он вытащил пистолет и выстрелил в нее. Маркес погибла на месте, а преступник сбежал.

Сейчас правоохранители расследуют это дело. По их словам, вероятным мотивом убийства мог стать фемицид - один из видов гендерно обусловленного насилия над женщинами, который в последнее время стремительно растет в Мексике. Также в полиции отмечают, что в тот же день незнакомцы заходили в другие салоны красоты и искали Валерию якобы для того, чтобы отдать ей подарок.

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"У них не было личных отношений и вероятно, они не были знакомы", - отметили в полиции и добавили, что пока у них нет подозреваемых и они тщательно просматривают записи с камер наблюдения.

К слову, Валерия вела блог о красоте. На нее подписано около 200 тысяч человек в TikTok.

Напомним, ранее бразильская модель и актриса Миллена Брандао ушла из жизни. Ей было 11 лет.

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