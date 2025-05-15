Салюков находился на этой должности с 2014 года

Российский диктатор Владимир Путин уволил генерала Олега Салюкова с должности главнокомандующего Сухопутных войск РФ. Об этом сообщает ВВС.

Салюков занимал эту должность с 2014 года. А еще 9 мая он командовал российским парадом, который проходил на Красной площади.

В то же время, начиная с января 2023-го Салюков исполнял обязанности заместителя командующего группировки войск, задействованных в полномасштабной войне РФ против Украины.

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Теперь же его перевели на гражданскую должность. Как сообщили в Кремле, Салюкова назначили заместителем секретаря Совета безопасности России – эту должность с недавних пор занимает бывший министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Отметим, что Салюков находится под санкциями западных стран, введенных за его роль в агрессии РФ против Украины. Также уже бывший командующий Сухопутными войсками России фигурировал в громких расследованиях СМИ о коррупции.

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Как известно, на днях в Турции должны проходить переговоры между РФ и Украиной. 15 мая их не было, СМИ говорят, что они могут состояться завтра. Диктатор Путин не решился на визит лично, а глава делегации РФ Владимир Мединский заявил, что Москва хочет "установить долгосрочный мир и устранить причины конфликта".

Между тем на фоне возможных переговоров российский рубль подскочил до 80,22 за доллар на местном рынке, что стало самым высоким показателем с 31 мая 2023 года, согласно данным Банка России.

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