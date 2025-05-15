В Британии настаивают на усилении санкций.

Западные союзники и партнеры Украины должны давить на кремлевского правителя Путина после его отказа лететь на переговоры в Турции.

Как пишет британская газета The Telegraph, об этом после встречи с немецким коллегой Борисом Писториусом заявил министр обороны Великобритании Джон Хили. Он призвал в ответ ввести против Российской Федерации новые санкции:

"Мы должны оказать на Путина давление, которое поможет вернуть его за стол переговоров".

Переговоры в Стамбуле

Как известно, отказ Путина лично участвовать в переговорах с Владимиром Зеленским был воспринят международным сообществом как свидетельство нежелания России серьезно относиться к мирному урегулированию войны.

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Прибыть на эти переговоры его призвали не только западные страны, но и партнеры Российской Федерации - Китай и Бразилия. Однако Кремль отправил вместо себя делегацию не самого высокого уровня.

Несмотря на то, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп называл эти переговоры большой возможностью для достижения мира, он сказал, что не разочарован составом российской делегации.

Напомним, президент Зеленский уже покинул Турцию, а украинская делегация во главе с министром обороны страны направляется в Стамбул.

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