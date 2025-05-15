Расследование возглавляют сотрудники контртеррористического командования полиции Лондона.

В серии поджогов объектов, связанных с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, обвиняют 21-летнего гражданина Украины по имени Роман Лавринович. Об этом сообщает Sky News.

Уже в пятницу, 16 мая, мужчина должен предстать перед Вестминстерским магистратским судом, сообщают правоохранители. Расследование возглавляют сотрудники контртеррористического командования полиции Лондона.

Украинца подозревают в причастности к ряду инцидентов. В частности, в понедельник произошел пожар в доме в Кентиш-Тауне на севере Лондона, где Стармер жил со своей семьей до того, как стал премьер-министром. Огнем был поврежден вход в дом, но никто не пострадал.

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Также в прошлый четверг на той же улице был подожжен автомобиль, а в воскресенье пожар произошел у входной двери дома, переоборудованного под квартиры в Ислингтоне. Этот объект тоже связывают с британским премьер-министром.

Пожар в доме Стармера

В ночь на понедельник, 12 мая 2025 года, 12 мая в доме премьер-министра Великобритании Кира Стармера в северном Лондоне произошел пожар.

Этот дом Стармер вместе с женой приобрели еще в 2004 году, заплатив за него 650 тысяч фунтов стерлингов. Семья перебралась на Даунинг-стрит, когда Стармер был назначен на премьер-министром.

На днях стало известно, что полиция задержала 21-летнего мужчину. Однако его личность или гражданство не раскрывались.

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