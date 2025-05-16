Вы готовы к новому вызову?

Знали ли вы, что решение головоломок и оптических иллюзий проверяет вашу наблюдательность, но и учит принимать решения в условиях ограниченного времени.

Такие задачи не только тестируют ваши способности, но и помогают их улучшить. Умение замечать маленькие детали в общей картине точно пригодится вам в жизни. УНИАН подготовил для вас новое интересное задание, которое проверит ваши способности.

Ниже вы увидите изображение с множеством желтых цветов. Но где-то среди них мы спрятали банан.

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Вам нужно его отыскать. Сможете ли вы обнаружить плод, который прячется у всех на виду? Давайте проверим.

Время пошло! Внимательно рассмотрите изображение, чтобы ничего не упустить.

Тик-так. Ваше время на поиски банана истекло. Удалось ли вам его отыскать за 7 секунд? Если вы справились, вы очень внимательный к деталям человек. Этот навык, вероятно, не раз вам помогал.

Если вам не удалось найти банан за отведенное время, вернитесь к картинке и попробуйте поискать еще раз. Можете не спешить.

Правильный ответ:

Интересные головоломки от УНИАН

Если вам нравятся задания со словами, почему бы не попробовать найти слово "трон" среди хаотично расположенных букв? Сделать это нужно за 8 секунд. Искать слово можно как по вертикали, так и по горизонтали.

Или же можете проверить свои силы в головоломке, где нужно отыскать петуха среди гордых орлов за 12 секунд. Справиться с этой задачей смогут не все.

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