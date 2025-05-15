О каком именно количестве идет речь - не сообщается.

Норвегия завершит поставку обещанных самолетов F-16 Украине в течение 2025 года, заявил министр обороны страны Туре Сандвик. Об этом сообщает NRK.

Он напомнил, что часть самолетов Норвегия уже передала Украине. Другие борта предоставляют Украине по плану. Однако из-за беспокойства относительно оперативной безопасности Украины, точное количество самолетов не озвучивается. Он также отметил, что в прошлом году правительство страны увеличило поддержку Воздушных сил Украины на 1,3 миллиарда норвежских крон.

"Благодаря этому гранту Норвегия вносит вклад в улучшение противовоздушной обороны Украины в сотрудничестве с другими участниками Коалиции противовоздушной обороны", - заявил Сандвик.

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Помощь Украине: важные новости

Ранее еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс сообщил, что ЕС готов значительно нарастить помощь Киеву в случае, если Трампу не удастся убедить Путина закончить войну. По его словам, стоимость поддержки Украины может быть увеличена вдвое.

Между тем Зеленский заявил, что Украина ожидает от США получить помощи на 30 млрд долларов благодаря соглашению о недрах в течение этого года. В то же время он добавил, что Украина со временем вернет эти деньги Вашингтону.

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