Кремль перевел свою агрессию против украинского государства в войну на истощение.

Российская Федерация, несмотря на дипломатические призывы, продолжает вести агрессивную войну против Украины. Сейчас активные боевые действия идут на участке фронта протяженностью около 1100 километров.

Такое заявление сделал главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский. По его словам, Кремль перевел свою агрессию против украинского государства в войну на истощение.

"[Враг] применяет объединенную группировку войск общей численностью до 640 тысяч человек. Наши воины продолжают вести эффективную оборонительную операцию, нанося врагу значительные потери", – говорится в заявлении Сырского.

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Отмечается, что он присоединился к заседанию Совета Украина-НАТО в военном формате на уровне главнокомандующих. Сырский принял участие в мероприятии в режиме видеоконференцсвязи.

Война в Украине: это стоит знать

Россия начала наступление на Сумщине. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, наступательные действия противника были начаты на всех направлениях.

На юге войска РФ рвутся к админгранице трех областей – Запорожской, Днепропетровской и Донецкой. Об этом сказал представитель Сил обороны юга Украины Владислав Волошин. Враг пытается вклиниться в линию украинской обороны вблизи таких населенных пунктов: Свободное Поле, Новоселка, Привольное и Зеленое Поле.

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