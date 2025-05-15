По словам эксперта, противник начал подтягивать резервы после прекращения ударов по НПЗ.

Диктатор РФ Владимир Путин будет тянуть с переговорами о прекращении боевых действий несколько месяцев – всю летнюю военную кампанию, к которой уже готов. Об этом "Фабрике новин" сказал полковник запаса ВСУ, пилот-инструктор Роман Свитан.

"Россияне, можно сказать, уже готовы к летней военной кампании. Пока она еще не началась. Россияне еще прошлогодние резервы используют, потому что давление такое же примерно, как последние месяц-два. Но, что происходит сейчас: после 20 апреля оперативной паузы, после 9 мая - 3 дня оперативной паузы, россияне подтаскивают сейчас к линии боевого соприкосновения тылы и разворачивают вдоль нее", — сказал Свитан.

Он добавил, что противник готовится в режиме летний военной кампании проводить наступательные оперативно-тактические действия. Основными направлениями, как отметил эксперт, будут Запорожское и Лимано-Купянское – враг попытается захватить полностью Донецкую и Луганскую области, а также "левобережное Запорожье".

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Свитан утверждает, что возможность подтянуть к линии боевого соприкосновения соответствующие силы позволила оперативная пауза. Она, как утверждает Свитан, началась примерно два месяца назад – с того момента, как Силы обороны Украины перестали наносить удары по российским НПЗ и прочим тыловым объектам. Эксперт уверен, что Путин будет продолжать "тянуть" с переговорным процессом до конца лета.

"Он будет тянуть эту "волынку" всю летнюю военную кампанию. Почему ему важно, вроде бы, как войти в переговорные отношения, продолжить этот "Стамбул 2"? Пока будут идти переговоры, мы не будем бить ему по тылам, а он получит хорошую возможность беспрепятственно подтягивать тылы к линии боевого соприкосновения...", — сказал Свитан.

Он уверен, что при таких условиях в течение нескольких месяцев противник будет выдавливать ВСУ, в частности, из Луганской и Донецкой областей.

Переговоры в Стамбуле

Как писал УНИАН, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Кремль якобы хочет "установить долгосрочный мир и устранить причины конфликта". Российская делегация рассматривает переговоры с Украиной в Стамбуле как продолжение "мирного процесса, прерванного в 2022 году". Якобы российская сторона настроена на конструктивный диалог и хочет найти пути урегулирования войны.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сказал, что уверен: Москва не чувствует необходимости заканчивать войну, о чем, в частности свидетельствует состав делегации, которая направлена в Турцию. По мнению Зеленского, РФ не хватает более сильного давления в политическом и экономическом измерениях.

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