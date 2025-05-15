Если договориться 15 мая о прекращении огня на уровне технических групп возможно - Украина не будет против, заявил президент.

Президент Владимир Зеленский объяснил, почему Украина согласилась на прямые переговоры с Россией, несмотря на позицию о необходимости сначала прекратить огонь. Соответствующее заявление он сделал во время пресс-конференции в Анкаре 15 мая.

"Это была возможность. Россияне предложили в медиа, что Путин готов к прямым переговорам. Я действительно сразу отреагировал. Он сказал - я отреагировал, сказал, что буду в эту дату. Потом появилась другая информация, что еще неизвестно и так далее. Это пока что разговоры. Я считаю, что все стороны должны демонстрировать готовность к переговорам", - отметил он.

При этом президент подчеркнул, что первым шагом все же должно быть безусловное прекращение огня:

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"Если безусловное прекращение огня возможно сегодня сделать на уровне технических групп без лидеров - нет вопросов, можно не встречаться".

Переговоры в Стамбуле: что известно

Накануне Зеленский заявил, что украинская сторона отправит свою делегацию на переговоры в Стамбуле несмотря на отсутствие там Путина. Возглавит делегацию, по словам президента, министр обороны Украины Рустем Умеров.

На отсутствие Путина на переговорах в Турции отреагировал и президент США Дональд Трамп. Он заявил, что в контексте урегулирования войны России против Украины "не произойдет ничего", пока он лично не встретится с кремлевским правителем Путиным.

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