Певец из Азербайджана считает, что в этом году выступление его страны недооценили.

Сегодня, 15 мая, состоится второй полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение-2025", который проходит в Швейцарии. И пока 16 участников готовятся покорять сцену Базеля, чтобы пройти в гранд-финал шоу, представитель Азербайджана в 2024 году - Fahree призвал бойкотировать конкурс.

Мужчина возмутился, что нынешние артисты от его страны получили низкие оценки и не прошли в финал. Речь идет о группе Mamagama с песней "Run With U", которая пела в первом полуфинале, но не смогла поразить судей и зрителей.

Fahree решил поддержать своих исполнителей и отметил, что, по его мнению, все в номере было идеальным.

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"Это уже не конкурс песни, вообще не конкурс. Сцена замечательная, исполнение замечательное, шоу замечательное. Были и танцоры, и бэк-вокал... Что еще нужно было, чтобы пройти в финал? Плевать на их политику, отношение и справедливость", - написал в своем Instagram певец.

Артист поставил под сомнение объективность голосования жюри и зрителей, а также призвал Азербайджан подумать о бойкоте конкурса "Евровидение" в будущем.

К слову, после сегодняшнего полуфинала в гранд-финале "Евровидения-2025" будут участвовать 26 стран. Масштабное шоу состоится в субботу, 17 мая.

Напомним, ранее Селин Дион показалась на "Евровидении-2025" и растрогала зрителей.

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