Украинский лидер подчеркнул, что Украина демонстрирует своим присутствием, что хочет быстрого завершения войны, а Россия - нет.

Поведение Кремля после украинского предложения о прямых переговорах в Турции между руководителями двух государств показало, что Москва не чувствует необходимости заканчивать войну. Это свидетельство того, что нужно более сильное давление на Россию в политическом и экономическом измерениях. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге после встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в Анкаре.

"Все мы понимаем, что должен быть справедливый мир и безопасность в Украине. Должен соответствовать гарантиям, прежде всего уставу ООН. Это говорит и президент Эрдоган, и все наши партнеры, и Украина это подтверждает. Все должны уважать территориальную целостность того или иного государства. Что касается сегодняшней демонстрации [со стороны России] - или уровня делегации, или решений. Еще раз я подчеркиваю - мы можем не говорить даже об уровне делегации, если у них есть возможность о чем-то договориться. Мы все говорим о результате", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что своим присутствием в Турции и уровнем своей делегации Украина демонстрирует, что хочет скорейшего завершения войны.

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"И у всех нас, людей, которые здесь, есть мандат. Институционально - от народа Украины, или законодательно от наших полномочий. Есть мандат договариваться о соответствующих шагах, которые ведут к окончанию войны. С другой стороны мы видим представителей Российской Федерации. Мы понимаем, что это за уровень - уровень делегации, или уровень лидеров, или какие-то решения", - сказал президент Украины.

Украинский лидер подчеркнул: если "этой демонстрации" нет, значит нет готовности говорить об окончании войны и принимать решения.

"Значит, не хватает политической воли, а значит Россия не чувствует, что ей нужно заканчивать эту войну. А значит, не хватает политического, экономического и других давлений на Российскую Федерацию. И поэтому мы просим: если нет прекращения огня, если нет серьезных решений, нет двусторонних встреч, мы просим соответствующие санкции, которые будут стимулом к более быстрому окончанию войны. Или, хотя бы, ускорить наши разговоры об этом", - подчеркнул Зеленский.

Переговоры в Турции: последние новости

Как писал УНИАН, сегодня в Турции во время брифинга президент Владимир Зеленский заявил, что Украина согласилась на прямые переговоры с Россией, хотя до этого требовала прекращения огня, как необходимого условия для переговоров. По словам Зеленского, россияне предложили в медиа, что кремлевский лидер Владимир Путин готов к прямым переговорам. Поэтому Зеленский сразу отреагировал. Он подчеркнул, что все стороны должны демонстрировать готовность к переговорам.

Однако в итоге Путин так и не приехал на переговоры, прислав вместо себя даже не министров, а их заместителей и консультантов - то есть людей, которые не уполномочены принимать даже малейшие решения.

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